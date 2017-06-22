Принц Гарри: не думаю, что кто-то из нас хочет быть королем

bbcrussian.com
четверг, 22 июня 2017 г. 08:41
Внук британской королевы Елизаветы II принц Гарри предположил, что никто из наследников британского престола не хотел бы стать монархом. Об этом он сказал в интервью американскому журналу Newsweek.
Princas Harry ir princas Williamas
© AP / Scanpix

"Есть ли кто-то в королевской семье, кто хотел бы стать королем или королевой? Не думаю", — сказал принц Гарри, отец которого, принц Чарльз — первый в очереди на британский престол.

При этом он добавил, что вне зависимости от желания все члены британской королевской семьи готовы исполнять свои обязанности, когда придет время.

В интервью Newsweek принц Гарри рассказал также, что он и его старший брат, принц Уильям, пытаются модернизировать британскую монархию ради "большей пользы для людей".

Значительную часть интервью принца Гарри занимает его рассказ о том, как долго и непросто он переживал трагическую смерть своей матери, принцессы Дианы, погибшей в автокатастрофе в августе 1997 года.

В апреле 2017 года в интервью британскому изданию Telegraph он впервые рассказал о своих психологических проблемах, связанных со смертью матери, и о том, что два года находился в состоянии "полного хаоса".

В новом интервью Гарри рассказал, что живет жизнью обыкновенного человека и делает это во многом благодаря тому, как воспитывала его принцесса Диана.

"Моя мама сделала очень много, чтобы показать мне жизнь обычных людей, она брала нас с собой, чтобы мы увидели бездомных. Слава Богу, я не совсем оторван от реальности. Люди бы удивились, узнав, какой обычной жизнью мы живем, я и Уильям. Я сам хожу по магазинам. Иногда, когда я иду за мясом в ближайший супермаркет, я волнуюсь, что кто-то щелкнет меня на телефон. Но я хочу жить нормальной жизнью. И если мне посчастливится иметь детей, они тоже смогут так жить", — рассказал принц Гарри.

И добавил: "Даже если я стану королем, я буду сам ходить за покупками".

Но не беспокоит ли принца Гарри, что такого рода "заурядность" может сделать королевскую семью слишком доступной? "Тут непросто найти баланс, — ответил он. — Конечно, мы не хотим потерять ощущение волшебства. Британская публика и весь мир нуждаются в институтах, подобных британской монархии".

Как отмечает корреспондент Би-би-си при королевском дворе Питер Хант, интервью Гарри у многих вызовет удивление — "в первую очередь потому, что он дает понять, что Виндзоры вовсе не стремятся занять "самый главный пост" (как сказала в свое время принцесса Диана), и наследники Елизаветы II сделают это не по желанию, а из чувства долженствования".

Питер Хант обращает внимание и на еще один удивительный аспект интервью принца Гарри: он ни разу не упоминает своего отца.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Принц Гарри: не думаю, что кто-то из нас хочет быть королем

Princas Harry ir princas Williamas
Внук британской королевы Елизаветы II принц Гарри предположил, что никто из наследников британского престола не хотел бы стать монархом. Об этом он сказал в интервью американскому журналу Newsweek.

Супруга королевы Елизаветы II госпитализировали с инфекцией (3)

Супруга королевы Елизаветы II госпитализировали с инфекцией
Супруг британской королевы Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский, госпитализирован в качестве меры предосторожности из-за инфекционного заболевания.

Румынский парламент объявил вотум недоверия премьер-министру

Румынский парламент объявил вотум недоверия премьер-министру
Румынские парламентарии проголосовали за отстранение от должности премьер-министра страны Сорина Гриндяну, возглавившего правительство менее шести месяцев назад.

Латвия думает увеличить число своих военных в операциях в Афганистане и Ираке (12)

Latvian Army
Для усиления борьбы с терроризмом Латвия рассматривает возможность увеличить число своих военных в операциях в Афганистане и Ираке, сообщил министр обороны Раймонд Бергманис на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

Установлена личность подозреваемого в подготовке взрыва в Брюсселе (1)

Установлена личность подозреваемого в подготовке взрыва в Брюсселе
Брюссельская полиция установила личность мужчины, подозреваемого в попытке устроить мощный взрыв на Центральном вокзале в Брюсселе. Им оказался 36-летний уроженец Марокко, который уже привлекал внимание полиции.
Facebook друзья
Rambler's Top100