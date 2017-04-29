Приграничные районы Польши, Чехии и Словакии пострадали от сильного паводка

Deutsche Welle
суббота, 29 апреля 2017 г. 17:03
В приграничных регионах Польши, Словакии и Чехии произошло резкое поднятие уровня воды в реках. Оказались затопленными улицы и подвалы домов.
© Reuters/Scanpix

В результате сильных дождей и таяния снега в горах резко увеличился уровень воды в реках и ручьях в ряде регионов Польши, Словакии и Чехии. В ряде населенных пунктов оказались затоплены улицы и подвалы домов. В ночь на субботу, 29 апреля, на севере Словакии в регионе Кисуце утонул мужчина, сообщили местные СМИ.

Автомобиль, в котором находились двое мужчин, упал в наполнившийся водой ручей. Одному из них удалось спастись, ухватившись за дерево, другой был унесен потоками воды и спустя несколько часов найден мертвым.

Спасательные службы на протяжении многих часов укрепляли плотины мешками с песком, откачивали воду из подвальных помещений и укрепляли затопленные улицы и мосты. К середине дня ситуация постепенно стабилизировалась.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Reuters: ЕС в июне продлит антироссийские санкции (96)

Europos Sąjungos vėliava
Европейский союз намерен продлить антироссийские экономические санкции, действие которых истекает 31 июля. По информации агентства Reuters, которое ссылается на слова высокопоставленного европейского чиновника, в Брюсселе уверены, что пролонгация действия санкций является неизбежной.

Южная Корея и США начали учения после ракетного пуска КНДР (7)

Южная Корея и США начали учения после ракетного пуска КНДР
США и Южная Корея после пуска баллистической ракеты КНДР начали совместные морские учения в Японском море, сообщает «Ренхап».

Приграничные районы Польши, Чехии и Словакии пострадали от сильного паводка

Potvynis Vokietijoje
В приграничных регионах Польши, Словакии и Чехии произошло резкое поднятие уровня воды в реках. Оказались затопленными улицы и подвалы домов.

ЕС за 15 минут принял стратегию действий на время Brexit (4)

European Parliament
Евросоюз на экстренном саммите принял стратегию действий на время Brexit - выходя из состава ЕС Великобритании. Евросоюз готов к соглашению о свободной торговле с вернувшей независимость в принятии решений Великобританией, но подчеркивает, что будет ставить во главу интересы своих граждан. При этом после Brexit странам-членам ЕС будет запрещено вести отдельные переговоры с Британией. По словам главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, обсуждение заняло не более 15 минут.

Ле Пен объявила кандидата на пост премьера при победе на выборах (7)

M. Le Pen švenčia pergalę pirmame ture
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что она назначит своим премьер-министром главу партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньяна в случае победы на выборах, передает Reuters.
Facebook друзья
Rambler's Top100