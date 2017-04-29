Приграничные районы Польши, Чехии и Словакии пострадали от сильного паводка

В приграничных регионах Польши, Словакии и Чехии произошло резкое поднятие уровня воды в реках. Оказались затопленными улицы и подвалы домов.

В результате сильных дождей и таяния снега в горах резко увеличился уровень воды в реках и ручьях в ряде регионов Польши, Словакии и Чехии. В ряде населенных пунктов оказались затоплены улицы и подвалы домов. В ночь на субботу, 29 апреля, на севере Словакии в регионе Кисуце утонул мужчина, сообщили местные СМИ.

Автомобиль, в котором находились двое мужчин, упал в наполнившийся водой ручей. Одному из них удалось спастись, ухватившись за дерево, другой был унесен потоками воды и спустя несколько часов найден мертвым.

Спасательные службы на протяжении многих часов укрепляли плотины мешками с песком, откачивали воду из подвальных помещений и укрепляли затопленные улицы и мосты. К середине дня ситуация постепенно стабилизировалась.