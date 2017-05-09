Приезд Лужкова в Тбилиси вызвал ажиотаж и вопросы к МВД Грузии

Приезд экс-мэра Москвы Юрия Лужкова в Грузию вызвал ажиотаж и вопросы к грузинским пограничникам. Экс-мэр приехал в Грузию вместе с супругой Еленой Батуриной и экс-руководителем департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Леонидом Бочиным.

По словам Лужкова, он приехал как турист. Информация о пребывании Лужкова в Грузии вызвала негодование общественности, заподозрившей бывшего мэра Москвы в нарушении закона об оккупированных территориях во время его визитов в Абхазию.

В интернете уже опубликована онлайн-петиция, где отмечается, что Лужков, который не раз был замечен в нарушении грузинского законодательства, находится в Грузии, и это является прямым основанием для действий грузинских властей.

Замминистра внутренних дел Шалва Хуцишвили объяснил журналистам, что Лужков въехал в страну легально, в его документах не было данных о нарушении грузинского закона. "У пограничника не было формального повода принять какое-то другое решение", — подчеркнул он. По словам чиновника, соответствующие службы изучают ситуацию.

Тем временем, Лужков в интервью грузинскому телеканалу уже заявил, что без Абхазии стране будет только лучше. "Я так думаю, что Абхазия — это самостоятельная страна, это все-таки другой народ, и Осетия тоже другой народ…. Я думаю, что Грузия, освободившись от этих регионов, чувствовать себя будет лучше намного," — сказал экс-мэр Москвы.

Согласно закону об оккупированных территориях, иностранцы и лица без гражданства могут въезжать на оккупированные территории — отколовшиеся от Грузии Абхазию и Южную Осетию- только с территории, подконтрольной Тбилиси, то есть из Зугдидского и Горийского муниципалитетов.

Юрий Лужков в течение 18 лет — с 1992 по 2010 годы — занимал пост мэра Москвы. Будучи мэром российской столицы Лужков посещал как Сухуми, так и Цхинвали, что вызывало протест со стороны официального Тбилиси.