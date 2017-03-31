При взрыве в Мариуполе погиб глава донецкой контрразведки СБУ

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bbcrussian.com
пятница, 31 марта 2017 г. 14:30
При взрыве автомобиля в Центральном районе Мариуполя погиб сотрудник Службы безопасности Украины Александр Хараберюш.
© Foto - vinnitsaok.com.ua

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал погибшего "фактически руководителем контртеррористического подразделения Донецкого управления СБУ".

По словам Луценко, Хараберюш "погиб в собственном автомобиле". "Произошел взрыв, он потерял обе ноги и от кровотечения умер в скорой помощи", - рассказал генпрокурор журналистам.

Ранее о взрыве автомобиля в жилом квартале Мариуполя около 8:30 утра по местному времени сообщила СБУ.

"СБУ сделает все, чтобы найти и наказать виновных. Долги мы отдаем быстро", - заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Он добавил, что у Хараберюша остались двое детей.

Прокуратура Донецкой области квалифицировала произошедшее как теракт.

Глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин написал в "Фейсбуке", что одной из версий следствия является "теракт, организованный диверсионно-разведывательной группой террористов ДНР".

Аброськин также сообщил об усиленных мерах безопасности в самом Мариуполе и Донецкой области.

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