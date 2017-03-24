При взрыве на складе боеприпасов под Харьковом погибла женщина

По данным госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате случившегося одна женщина погибла, а еще одна получила травмы.

Глава службы Николай Чечеткин сообщил журналистам, что тело погибшей было найдено под завалами. Подробности о личности женщины не приводятся, известно только, что она родилась в 1951 году.

Пострадавшая, по словам Чечеткина, на 11 лет моложе погибшей. Она получила тяжелое осколочное ранение в голову.

Склад боеприпасов в Балаклее загорелся в ночь на 23 марта в результате взрыва, произошедшего, по мнению украинских властей, в результате диверсии. Потушить его до сих пор не удалось. Эксперты считают, что пожар может продлиться до семи дней.

В связи с происшествием были эвакуированы люди, проживающие вокруг склада. Всего эвакуация коснулась примерно 15 тысяч человек. Авиационные власти страны закрыли зону над складом для полетов.

Арсенал в Балаклее - крупнейший склад вооружения в Украине. Его площадь составляет около 368 гектаров. Там хранят около 138 тысяч тонн боеприпасов и патронов для стрелкового и артиллерийского оружия. Самые опасные - снаряды для САУ "Акация", зона действия которых - до 20 км.