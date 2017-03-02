При взрыве на шахте во Львовской области погибли 11 человек

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Телеканал "Дождь"
четверг, 2 марта 2017 г. 19:25
На Украине из-за взрыва на шахте «Степная» во Львовской области погибли 11 горняков.
Anglies kasykla Ukrainoje
© Sputnik / Scanpix

Об этом у себя в фейсбуке написал глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.

По информации Госслжубы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате взрыва погибли восемь шахтеров.

По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в момент обрушения на шахте находились 172 горняка, из них 34 на участке, где произошла авария. Там также сообщили, что погибли восемь горняков, судьба 20 оставшихся под завалами горняков неизвестна.

В ведомстве уточнили, что взрыв произошел на 119 конвейере шахты. В результате этого произошло обрушение горной породы.

В ГСЧС добавили, что причины взрыва в настоящее время уточняются. На месте происшествия находятся спасатели и подразделения Минэнергоугля Украины. Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко заявил, что президенту страны доложили об аварии.

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Телеканал "Дождь"
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