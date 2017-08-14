При нападении на ресторан в Буркина-Фасо погибли 17 человек

Deutsche Welle
понедельник, 14 августа 2017 г. 10:48
Не менее 17 человек погибли в ночь на понедельник, 14 августа, в результате нападения вооруженных людей на популярный среди иностранцев турецкий ресторан в столице Буркина-Фасо Уагадугу.
Teroras Burkina Fase
© AFP / Scanpix

Власти заявили, что среди убитых есть представители нескольких национальностей, в том числе один француз, сообщает агентство АР. Не менее 8 человек ранены в результате нападения.

Никаких подробностей о нападавших пока не сообщается. По некоторым данным, их было трое. Территория вокруг места происшествия оцеплена.

В январе 2016 года исламисты захватили столичный отель Splendid. Тогда погибли 30 человек, среди которых было немало иностранцев, в том числе и украинская семья. Ответственность за нападение взяли на себя джихадисты группировки "Аль-Каида в исламском Магрибе".

Teroras Burkina Fase
Teroras Burkina Fase
© AFP / Scanpix
Teroras Burkina Fase
Teroras Burkina Fase
© AFP / Scanpix
Deutsche Welle
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