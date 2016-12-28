При крушении поезда в Индии два человека погибли, десятки пострадали

NEWSru.com
среда, 28 декабря 2016 г. 08:12
В индийском штате Уттар-Прадеш произошла железнодорожная катастрофа. В результате схода с рельсов 15 вагонов пассажирского поезда два человека погибли, десятки получили ранения, сообщает телеканал NDTV. По данным The Times of India, пострадали не менее 43 человек.
© Twitter nuotr.

По данным NDTV, катастрофа произошла в среду около 05:20 по местному времени (03:20 по Москве) в 70 км от индийского города Канпур, когда поезд проезжал по мосту через высохший канал. В результате два вагона упали в русло канала.

Причины катастрофы выясняются. Известно, что в момент крушения был густой туман. На месте происшествия работают спасатели, помощь пострадавшим оказывают медики.

Министр путей сообщения Суреш Прабху заявил, что будет проведено "тщательное расследование" по факту крушения поезда. Он заверил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Крушение привело к изменению графика движения - поезда, которые должны были следовать по этой железнодорожной ветке, отменены.

За последние недели это уже вторая железнодорожная авария с человеческими жертвами в штате Уттар-Прадеш. Так, 20 ноября 143 человека погибли после того, как 14 вагонов скорого поезда Индор - Патна, состоявшего из 23 вагонов, сошли с рельсов в районе станции Пухрайан в 100 км от города Канпура.

Такое большое число жертв эксперты объяснили перегруженностью состава, что является нормой для Индии. Сообщалось, что в поезде, рассчитанном на тысячу человек, находились от 1,7 тысячи до двух тысяч пассажиров. Многие ехали без билетов.

NEWSru.com
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