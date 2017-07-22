При авиаударе США погибли 16 афганских военных

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Deutsche Welle
суббота, 22 июля 2017 г. 15:11
Жертвами ошибочного авиаудара ВВС США в Афганистане стали 16 сотрудников афганской полиции. Двое человек получили ранения.
© Reuters / Scanpix

В результате авиаудара американских ВВС в районе афганской провинции Гильменд на юге страны погибли 16 сотрудников национальной полиции Афганистана, в том числе два офицера. Также два человека ранены. Об этом в субботу, 22 июля, агентству AFP сообщили в пресс-службе полиции региона.

Инцидент произошел вечером 21 июля, во время военной операции афганских спецслужб против радикальной исламистской группировки "Талибан", в районе, большая часть которого находится под контролем боевиков. По данным агентства AP, сотрудники спецслужб в тот день могли быть без служебной формы, поэтому издали их можно было принять за талибов.

В НАТО проведут расследование обстоятельств инцидента

По словам пресс-секретаря министерства внутренних дел Афганистана, делегация МВД направилась на место происшествия для расследования обстоятельств трагедии. В штаб-квартире миссии НАТО в Афганистане подтвердили гибель сотрудников полиции и заявили, что будет проведено расследование случившегося. "Мы хотим выразить соболезнования семьям погибших в результате этого трагического инцидента", — говорится в заявлении НАТО.

Миссия НАТО в Афганистане направлена на поддержку безопасности в стране и помощи афганских военных в борьбе с растущим влиянием террористичесеких группировок. В этом году произошел ряд инцидентов, связанных с ударами американских ВВС по позициям талибов. В феврале в результате авиаудара в городе Сангин погибли 18 мирных жителей, среди которых женщины и дети. В ноябре от авиаудара по провинции Кундуз на северо-востоке страны погибли более 30 мирных жителя.

Deutsche Welle
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