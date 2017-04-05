Президенты Латвии и Украины призвали сохранить санкции против России

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rus.DELFI.lv
среда, 5 апреля 2017 г. 08:05
Установленные против России из-за ее агрессии в отношении Украины санкции необходимо сохранить до полного выполнения Минских соглашений и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, сказано в совместном заявлении Раймонда Вейониса и Петра Порошенко.
© AFP/Scanpix

В заявлении президентов Латвии и Украины по случаю 25-летней годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами сказано, что усилия двух стран направлены не только на расширение взаимовыгодного двухстороннего сотрудничества во многих сферах обоюдных интересов, но и на укрепление европейской безопасности и преодоление современных вызовов, с которыми сталкивается международное сообщество.

Президенты указывают, что Латвия и Украина твердо осуждают агрессию России против Украины и подтверждают необходимость безусловного выполнения Россией обязательств в соответствии с международным правом и восстановления соблюдения общепризнанных этим правом принципов. Латвия и Украины призывают международное сообщество крепить солидарность с Украиной.

Украина высоко ценит политическую поддержку и практическую помощь Латвии в борьбе с российской агрессией за восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в соответствии с ее международно признанными границами, указано в заявлении.

Латвия приветствует и продолжает активно поддерживать продвижение Украины к европейской и евроатлантической интеграции.

12 февраля 2017 года Латвия и Украина отметили 25-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.

4 апреля с официальным визитом в Латвии находится президент Украины Петр Порошенко и сопровождающая его делегация.

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