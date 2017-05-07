Президентские выборы во Франции: каковы шансы Макрона и Ле Пен

По данным соцопросов, Эмманюэль Макрон лидировал накануне второго тура президентских выборов во Франции. Но так ли прочны его позиции, и что будет в случае победы Марин Ле Пен?

Согласно опросам общественного мнения, из двух кандидатов в президенты, за которых французы голосуют в воскресенье, 7 мая, лидирует центрист Эмманюэль Макрон. Свой голос за него готовы отдать около 60 процентов избирателей. Однако политологи не так однозначны в своих оценках.

"Все будет зависеть от явки на выборы", - считает эксперт Французского института международных отношений в Париже Вивьен Пертусо. Если явка окажется низкой, это может оказаться на руку правой популистке Марин Ле Пен. В отличие от конкурента, у нее есть поддержка в виде хорошо организованной политической партии "Национальный фронт", имеющей постоянных избирателей. Макрон, в свою очередь, может рассчитывать только на голоса сторонников консерваторов, социал-демократов и левых радикалов, которые еще две недели назад, в первом туре выборов, голосовали за других кандидатов.

Французские избиратели в нерешительности

Кандидаты на президентский пост, не прошедшие во второй тур, за исключением занявшего третье место коммуниста Жан-Люка Меланшона, призвали своих избирателей поддержать на выборах Макрона. Как объяснил свою позицию Меланшон, он против Ле Пен, но и не за кандидата-центриста. Это может привести к тому, что многие избиратели не проголосуют ни за одного из двух вышедших во второй тур кандидатов: то есть либо не станут заполнять избирательный бюллетень, либо вообще не пойдут на избирательные участки.

По словам Вивьен Пертусо, партийная система во Франции фактически оказалась перевернутой с ног на голову. Ни одной из традиционных политических партий не удалось добиться выхода своего кандидата во второй тур президентских выборов. Французские избиратели в нерешительности, рассуждает Пертусо: "Мы находимся в состоянии хаоса. Сложно понять, в каком направлении нужно двигаться. Это отражает абсолютно поляризованное общество, в котором уже давно наметились победители и проигравшие. Последние долгое время оказывались обойденными вниманием политиков, и теперь они пытаются изменить ситуацию".

В последнее время много критики звучит в адрес французской католической церкви, которая якобы не безоговорочно поддержала кандидатуру Эмманюэля Макрона. Когда во время президентских выборов в 2002 году отец нынешней претендентки на пост главы государства Жан-Мари Ле Пен неожиданно вышел во второй тур, католические священники единогласно высказались против его партии "Национальный фронт". Теперь французская католическая газета La Croix критикует их за слабую позицию. Между тем представители евангелической церкви, иудаизма и ислама дистанцировались от Марин Ле Пен, которая в случае победы на выборах собирается закрыть границы и высылать из страны мусульман.

"Опасность социального взрыва" в случае победы Ле Пен

Во время последних теледебатов перед днем голосования, прошедших в среду, 3 мая, Макрон, стоящий на либеральных позициях и поддерживающий Евросоюз, обвинил свою соперницу в разжигании ненависти к мусульманам. "Борьба с терроризмом не должна привести к тому, что мы попадем в их ловушку. Эта ловушка называется гражданская война и раскол, которые вы несете в страну", - заявил кандидат-центрист, обращаясь к Ле Пен.

Бывший лидер "Национального фронта", которая после первого тура временно сложила с себя эти полномочия, чтобы участвовать в выборах в качестве независимого кандидата, выступает за закрытие французских границ и выдворение из страны вызывающих подозрение мусульман. Кроме того, она сторонник выхода Франции из зоны евро и считает, что в проблемах во французской экономике виновата Европа. "Мы пережили масштабную деиндустриализацию. Мы видели сокращение наших кадров и массовый перенос производства. И сегодня, господин Макрон, французы страдают из-за Европы", - парировала Ле Пен обвинения соперника.

Глава Германо-французского института в Людвигсбурге Франк Баснер (Frank Baasner) полагает, что, в случае победы на выборах Марин Ле Пен, Франция столкнется с серьезными проблемами. "Если как президент она выполнит хотя бы половину своих предвыборных обещаний, страна моментально окажется в изоляции, - отметил он в интервью DW. - Взять хотя бы выход Франции из ЕС". Эксперт опасается, что в случае победы Ле Пен во Франции могут начаться серьезные беспорядки: "Многие еще не готовы выбрать между Макроном и Ле Пен. И здесь кроется большая опасность социального взрыва, большое недовольство населения. В случае победы Ле Пен эта взрывчатка однозначно быстро сработает".

Запад и восток Франции разошлись во мнениях

Если Ле Пен станет новым президентом Франции, Германия, как и в случае с победой Дональда Трампа в США, скорее всего, займет выжидательную позицию, предполагает эксперт. Если же на выборах победит Макрон, продолжает Баснер, это будет означать новый виток развития германо-французских отношений: "Это придаст новый импульс всей Европе".

Роль Франции в Европе и пробуксовывающие экономические реформы последних лет могут послужить решающим фактором для исхода президентских выборов, считает Вивьен Пертусо. "Растет страх перед глобализацией, который определяет нашу повседневную жизнь и который невозможно контролировать, - рассуждает она. - Приверженность идеям Европы при этом играет скорее отрицательную роль, поскольку они означают открытые границы, свободное движение товаров и свободу выбора места жительства. Это создает впечатление, что Франция больше не хозяйка своей судьбы".

Именно этот якобы утраченный контроль и обещает вернуть французам Марин Ле Пен. Согласно статистике, правые радикалы особенно сильны на севере и юго-востоке Франции. Это регионы с особенно высокой безработицей и самым низким уровнем образования населения. Больше всего сторонников Макрона, напротив, проживает в больших городах, а также в богатых западных регионах страны с высокообразованным населением.

Без большинства в парламенте

Избирательные участки во Франции закроются 7 мая в 20.00 часов по местному времени. Практически сразу после этого появятся первые прогнозы по результатам выборов. Однако кто бы ни одержал победу в воскресном голосовании, ни Макрону, ни Ле Пен, скорее всего, не удастся набрать большинство в парламенте, выборы в который состоятся в июне.

Ведь ни основанное Макроном движение "Вперед!", ни "Национальный фронт" Ле Пен не представлены в его нижней палате - Национальном собрании. Поэтому новому президенту страны придется находить компромиссы и надеяться на создание коалиций - а это может серьезно сдержать амбиции нового жильца Елисейского дворца.