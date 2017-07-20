Президентом Индии избран националист из касты неприкасаемых Ковинд

Deutsche Welle
четверг, 20 июля 2017 г. 17:25
Новым президентом Индии стал Рам Натх Ковинд, представитель правящей партии Бхаратия джаната парти. Он - ветеран индуистской организации, которую обвиняют в разжигании ненависти к мусульманам.
© AP / Scanpix

Новым президентом Индии избран индуистский националистический лидер Рам Натх Ковинд. В поддержку 71-летнего представителя правящей партии Бхаратия джаната парти проголосовали почти две трети депутатов индийского парламента и законодательных органов ее штатов, сообщил глава избирательной комиссии Ануп Мишра в четверг, 20 июля, по результатам прошедшего 17 июля голосования.

Бывший губернатор штата Бихар Ковинд одержал победу над кандидатом от оппозиции - 72-летней Мейрой Кумар - первой в Индии женщиной, сумевшей занять пост председателя нижней палаты индийского парламента.

Примечательно, что и Ковинд, и Кумар являются представителями касты неприкасаемых (далитов), которая в традиционном индуизме считается низшей.

Ветеран националистического движения

Рам Натх Ковинд является ветераном "Национального добровольческого корпуса" - индуистской организации, которую обвиняют в разжигании религиозной ненависти к мусульманам. Эта организация является идеологической прародительницей Бхаратия джаната парти - партии премьер-министр Индии Нарендры Моди, которая располагает достаточным количеством мест и в федеральном парламенте, и в парламентах отдельных штатов для того, чтобы провести предпочтительного для нее кандидата.

Пост президента в Индии - преимущественно церемониальный. Исполнительная власть сосредоточена в руках премьер-министра. Тем не менее президент играет ключевую роль в период политических кризисов, например, в случае неопределенного исхода всеобщих выборов, когда он решает, какая именно партия будет формировать новое правительство. Церемония инаугурации новоизбранного президента Ковинда состоится 25 июля.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Сына Трампа допросят по делу о связях с Россией вместе с Браудером (2)

Donaldas Trumpas Jaunesnysis
Старший сын и экс-глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт дадут показания в судебном комитете сената США, а зять Джаред Кушнер - в комитете сената по разведке. В обоих случаях тема слушаний - предполагаемое вмешательство России в американские выборы.

Президентом Индии избран националист из касты неприкасаемых Ковинд

Президентом Индии избран националист из касты неприкасаемых Ковинд
Новым президентом Индии стал Рам Натх Ковинд, представитель правящей партии Бхаратия джаната парти. Он - ветеран индуистской организации, которую обвиняют в разжигании ненависти к мусульманам.

Нетаньяху назвал безумной политику Евросоюза в отношении Израиля (4)

Benjaminas Netanyahu
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на встрече в Будапеште с лидерами Венгрии, Польши, Чехии и Словакии подверг резкой критике политику Европейского союза в отношении Израиля и назвал ее безумной. Об этом сообщает NEWSru Israel.

Пресса США: Трампу все равно, что скажут СМИ о его отношениях с Путиным (5)

Пресса США: Трампу все равно, что скажут СМИ о его отношениях с Путиным
Весть о продолжительной беседе Дональда Трампа и Владимира Путина на банкете 7 июля в Гамбурге произвела сенсацию, которой не было бы, если бы на месте Трампа был Джордж Буш или Барак Обама.

В Донбассе за сутки погибли девять украинских военнослужащих (16)

В Донбассе за сутки погибли девять украинских военнослужащих
За сутки в Донбассе погибли сразу девять украинских военнослужащих, еще пятеро получили ранения, сообщил представитель министерства обороны Украины Андрей Лысенко.
Facebook друзья