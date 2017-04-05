Президент Украины назначил Марию Гайдар своим советником

В России Мария Гайдар известна по своей работе заместителем губернатора Кировской области Никиты Белых по вопросам здравоохранения и социального развития.

В июне 2015 года Михаил Саакашвили, занимавший на тот момент пост губернатора Одесской области, пригласил Марию Гайдар на работу своим заместителем.

Она согласилась, и уже в августе президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении Марии Гайдар украинского гражданства в связи с назначением.

Тогда же Гайдар написала заявление об отказе от гражданства России, однако в российском МВД сообщили о получении уведомления лишь спустя год.

В октябре 2015 года она стала депутатом Одесского облсовета от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Мария Гайдар покинула пост замгубернатора в мае 2016 года. Решение среди прочего было связано с тем, что новый закон о государственной службе запретил совмещать работу чиновника со статусом депутата.

Отставки Марии Гайдар добивались и волонтеры силовой операции на востоке Украины и семьи погибших во время конфликта в Донбассе. Они обвиняли Марию Гайдар в бездействии, в частности, в невыплате обещанных компенсаций семьям погибших в операции.