Президент Украины назначил Марию Гайдар своим советником

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bbcrussian.com
среда, 5 апреля 2017 г. 10:02
Президент Украины Петр Порошенко назначил своим внештатным советником Марию Гайдар, депутата Одесского облсовета от партии "Блок Петра Порошенко".
Marija Gaidar
© RIA/Scanpix

В России Мария Гайдар известна по своей работе заместителем губернатора Кировской области Никиты Белых по вопросам здравоохранения и социального развития.

В июне 2015 года Михаил Саакашвили, занимавший на тот момент пост губернатора Одесской области, пригласил Марию Гайдар на работу своим заместителем.

Она согласилась, и уже в августе президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении Марии Гайдар украинского гражданства в связи с назначением.

Тогда же Гайдар написала заявление об отказе от гражданства России, однако в российском МВД сообщили о получении уведомления лишь спустя год.

В октябре 2015 года она стала депутатом Одесского облсовета от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Мария Гайдар покинула пост замгубернатора в мае 2016 года. Решение среди прочего было связано с тем, что новый закон о государственной службе запретил совмещать работу чиновника со статусом депутата.

Отставки Марии Гайдар добивались и волонтеры силовой операции на востоке Украины и семьи погибших во время конфликта в Донбассе. Они обвиняли Марию Гайдар в бездействии, в частности, в невыплате обещанных компенсаций семьям погибших в операции.

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