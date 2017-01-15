Президент Сербии заявил о готовности ввести войска в Косово

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bbcrussian.com
воскресенье, 15 января 2017 г. 19:17
Президент Сербии Томислав Николич заявил, что готов при необходимости отправить войска в Косово для защиты этнических сербов края. Он заявил об этом через сутки после того, как провалилась попытка отправить из Белграда на север Косова поезд "Железных дорог Сербии" ("Железнице Србије") с надписью "Косово - это Сербия".
Tomislavas Nikoličius
© AFP/Scanpix

Распоряжение остановить поезд в сербском поселке Рашка отдал премьер-министр Сербии Александр Вучич. Он сказал, что пошел на такой шаг, чтобы "сохранить жизнь и свободу людей и предотвратить еще больший конфликт и показать, что мы хотим мира".

Вучич обвинил косовских силовиков в попытке заминировать железнодорожное полотно на пути состава. Также премьер Сербии заявил, что власти Косова намеревались арестовать машиниста состава и его пассажиров, хотя, как он сказал, речь идет "о поезде, а не о танке".

Полиция Косова отвергла эти обвинения, подчеркнув, что проверила пути и не нашла там взрывчатки. Несмотря на заявление президента, конфликт между Сербией и Косова маловероятен, сообщает корреспондент Би-би-си из Белграда.

Сербия уже достигла значительного прогресса в переговорах о возможном вступлении в состав Европейского Союза. Нормализация отношений с Косово - важная часть этого процесса. Однако Белград хочет привлечь внимание международного сообщества к тому, что Приштина не выполняет полностью уже достигнутые договоренности, в том числе и по вопросу о свободе передвижения.

Железнодорожное сообщение между сербской столицей и отколовшейся автономией было прервано во время косовского конфликта 1998-1999 года. С момента окончания бомбардировок НАТО в 1999 году до одностороннего провозглашения независимости Косова в 2008 году территория бывшей югославской автономии находилась под управлением ООН.

К началу 2017 года 110 стран-членов ООН, в том числе Великобритания, США и Германия, признали независимость Косова. Сербия и Россия не входят в их число. Также среди стран, не признавших независимость республики, оказались Испания, Греция, Израиль и Китай.

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