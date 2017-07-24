Президент Польши наложит вето на закон о судебной реформе

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Deutsche Welle
понедельник, 24 июля 2017 г. 16:00
Президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 24 июля, заявил, что наложит вето на закон о реорганизации Верховного суда. Обсуждение и принятие парламентом судебной реформы сопровождалось многотысячными протестами по всей стране и резкой критикой со стороны Евросоюза.
A. Duda
© Scanpix nuotr.

Новый закон предполагал фактическую зависимость Верховного суда от правительства и парламента.

В ночь на субботу, 22 июля, закон о реорганизации судебной реформы одобрил польский Сенат. Сейм принял его двумя днями ранее. Законопроект был инициирован консервативной правящей партией "Закон и справедливость" (ЗиС) и, среди прочего, позволял бы правительству увольнять и назначать судей Верховного суда.

Ранее Еврокомиссия подвергла резкой критике последнюю редакцию законов о судебной реформе и пригрозила Польше серьезными последствиями в том случае, если они вступят в силу. 19 июля вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что ЕС может начать процедуру по 7-й статье Лиссабонского договора, предусматривающей санкции вплоть до лишения страны-нарушительницы права голоса.

Deutsche Welle
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