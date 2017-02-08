Президент Молдовы предложил трехсторонние переговоры с Россией и ЕС

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Deutsche Welle
среда, 8 февраля 2017 г. 08:40
Президент Молдовы Игорь Додон в интервью DW заявил, что Кишинев должен возобновить стратегическое партнерство с Москвой, не отказываясь при этом от ассоциации с Евросоюзом.
© Reuters

Президент Молдовы Игорь Додон во время визита в Брюссель предложил европейским чиновникам провести трехсторонние переговоры с участием России. Об этом он сообщил во вторник, 7 февраля, в интервью корреспонденту DW Жанне Немцовой.

"Есть Россия, есть ЕС, у нас есть соглашение о свободной торговле и с одной стороной, и с другой. Вот Россия - ЕС, у них какие-то взаимные санкции, но из-за этого страдаем мы, маленькая страна. Нас тянет то один в одну сторону, то один - в другую", - пояснил Додон.

Он подчеркнул, что Кишинев заинтересован в том, чтобы возобновить стратегическое партнерство с Москвой, сохраняя хорошие отношения с Брюсселем.

Одновременно президент Молдовы высказал мнение, что за последние несколько лет его сограждане стали меньше доверять евроинтеграции, увидев, что она не приводит к улучшению их благосостояния. В этом Додон винит отчасти бывшее руководство страны, а отчасти - европейских чиновников, которые, по его словам, поддерживали Кишинев, исходя из геополитических интересов.

"Очень часто эта помощь была геополитической. То есть молдавское правительство воровало деньги, не делало никаких реформ, качество жизни падало, но эти политики, которые прикрывались европейскими ценностями, европейскими флагами, шантажировали Брюссель и Запад: если вы нам не поможете, то придут русские. Русские танки, Путин, социалисты, Додон. И из-за этого они все эти годы давали деньги геополитически. Народ это видел, и доверие к ЕС, к европейской интеграции падало", - считает Додон.

Президент Додон также выразил мнение, что считает возможным возвращение Приднестровья в состав Молдовы с особым статусом.

"В течение следующих полутора, двух, двух с половиной лет у нас открывается окно возможностей для решения Приднестровского конфликта. Всем - и Западу, и Востоку - нужны истории успеха. Это нужно и ЕС, и России, и Соединенным Штатам, чтобы показать, что где-то можно договориться", - сказал Игорь Додон в интервью Жанне Немцовой.

Deutsche Welle
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