Президент Молдовы назвал неприемлемым вступление страны в НАТО

Вступление в НАТО неприемлемо для Кишинева, заявил Игорь Додон в Москве. По его словам, Молдовы не нужны европейские ценности, но важно партнерство с друзьями из России.

Присоединение к НАТО "категорически неприемлемо" для Молдовы, заявил президент страны Игорь Додон в среду, 10 мая, на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным, перечисляя недопустимые для него предметы для переговоров.

"Всем нашим партнерам я всегда говорю, что есть три-четыре вещи, которые я никогда не могу (допустить. - Ред.), чтобы они были предметом переговоров", - подчеркнул Додон, назвав при этом сохранение государственности Молдовы, ее нейтралитет, православие жителей, а также вопрос стратегического партнерства с "друзьями из России".

Кроме того, глава молдавского государства отметил, что его стране не нужны европейские ценности, которые ей "пытаются навязать разными путями".

Игорь Додон прибыл в Москву для участия в параде Победы, в нынешнем году он оказался единственным иностранным лидером на этом мероприятии.