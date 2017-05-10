Президент Молдовы назвал неприемлемым вступление страны в НАТО

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Deutsche Welle
среда, 10 мая 2017 г. 14:52
Вступление в НАТО неприемлемо для Кишинева, заявил Игорь Додон в Москве. По его словам, Молдовы не нужны европейские ценности, но важно партнерство с друзьями из России.
© AP / Scanpix

Присоединение к НАТО "категорически неприемлемо" для Молдовы, заявил президент страны Игорь Додон в среду, 10 мая, на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным, перечисляя недопустимые для него предметы для переговоров.

"Всем нашим партнерам я всегда говорю, что есть три-четыре вещи, которые я никогда не могу (допустить. - Ред.), чтобы они были предметом переговоров", - подчеркнул Додон, назвав при этом сохранение государственности Молдовы, ее нейтралитет, православие жителей, а также вопрос стратегического партнерства с "друзьями из России".

Кроме того, глава молдавского государства отметил, что его стране не нужны европейские ценности, которые ей "пытаются навязать разными путями".

Игорь Додон прибыл в Москву для участия в параде Победы, в нынешнем году он оказался единственным иностранным лидером на этом мероприятии.

Deutsche Welle
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