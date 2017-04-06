Президент Молдовы: нам нужно стратегическое парнерство с Россией

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Deutsche Welle
четверг, 6 апреля 2017 г. 12:45
Президент Молдовы Игорь Додон выступил за совместную работу с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и заявил, что это позволит "молдавским фермерам снова экспортировать свои товары в Россию".
© AP / Scanpix

"Нам нужно стратегическое парнерство с Россией", - сказал политик в интервью газете Die Welt, опубликованном в среду, 5 апреля.

Додон также заявил, что в период с 2007 по 2015 годы Европейский Союз выделил Молдове более 782 млн евро в качестве поддержки и что, по меньшей мере, половина этих средств пропала.

По его утверждению, деньги, вероятно, украло проевропейское правительство страны.

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Игорь Додон, считавшийся пророссийским кандидатом, выиграл президентские выборы в Молдове в ноябре 2016 года, в декабре он официально вступил в должность главы государства.

В апреле он подписал с главой Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном меморандум о намерениях.

Молдова хочет получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе и готова заключить соответствующее соглашение с этой организацией, объединившей Россию, Беларусь, Казахстан, Армению и Киргизию.

Deutsche Welle
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