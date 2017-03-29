Президент Молдовы инициировал референдум по расширению своих полномочий

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Телеканал "Дождь"
среда, 29 марта 2017 г. 11:31
Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ об инициировании референдума по четырем вопросам, в том числе и расширения полномочий главы государства.
© Reuters / Scanpix

Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной подведению итогов 100 дней пребывания на посту президента, передает «Интерфакс».

В эти пункты входят: отмена закона о порядке возврата украденного миллиарда евро из банковской системы; наделение президента дополнительными полномочиями по роспуску парламента и назначению даты досрочных парламентских выборов; сокращение количества депутатов со 101 до 71 депутата; о преподавании в учебных заведениях страны предмета «История Молдовы» вместо «Истории румын».

Он отметил, что «спорные вопросы повышенной важности будут решаться на референдуме».

«Я обещал, что спорные вопросы повышенной важности будут решаться на референдуме. Все эти проблемы я пытался решить в парламенте. Внес эти предложения в парламент, но они блокируют все инициативы. Я другого выхода не вижу, кроме как обратиться к народу, чтобы узнать мнение граждан по этим животрепещущим вопросам», — сказал Додон.

Президент добавил, что на основании этого референдума он подпишет указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов.

«Никто мне этому не помешает, не пытайтесь», — заявил Додон.

Референдум пройдет 24 сентября 2017 года. Согласно законодательству, президент имеет право инициировать консультативный референдум, но не имеет права инициировать конституционный референдум. Консультативный референдум не имеет юридических последствий.

Телеканал "Дождь"
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