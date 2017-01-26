Президент Мексики отменил свой визит в США из-за спора о стене

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что он отменяет свой визит в Вашингтон, где у него была запланирована встреча со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Решение об отмене встречи последовало за заявлением Трампа о том, что Ньето лучше отказаться от запланированного на следующую неделю визита в США, если Мексика не собирается платить за стену на границе с Соединенными Штатами.

"Утром мы проинформировали Белый дом, что я не буду присутствовать на встрече с POTUS [президентом США], которая была запланирована на следующий вторник", - сообщил президент Мексики в "Твиттере".

Ранее в четверг Пенья Ньето раскритиковал указ Трампа о строительстве стены на границе между двумя странами и в очередной раз заявил, что Мексика не будет за нее платить. По его словам, он глубоко сожалеет, что американский президент принял такое решение, добавив: "Мексика не верит в стены".

"Если Мексика не хочет платить за крайне необходимую стену, будет лучше отменить грядущую встречу", - написал Трамп в "Твиттере", добавив, что торговый дефицит между США и Мексикой составляет около 60 млрд долларов.

Указ о возведении стены был подписан в среду. Перед этим в интервью ABC News Трамп заявил, что Мексика на 100%" возместит США стоимость стены.

В Белом доме полагают, что такая стена защитит США от наплыва наркотиков, организованной преступности и нелегальных иммигрантов.