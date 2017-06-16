Президент Латвии считает, что НАТО необходимо искать диалог с Россией

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rus.DELFI.lv
пятница, 16 июня 2017 г. 15:53
НАТО необходимо искать возможности диалога с Россией, заявил президент Латвии Раймонд Вейонис, открывая дискуссию "НАТО — от Варшавы до Брюсселя. Будущее альянса и усиленное присутствие НАТО в Балтии и Польше", передает LETA.
Raimonds Vejonis
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Он подчеркнул, что это необходимо, потому что никто не хочет возвращаться во времена холодной войны. Диалог важен, чтобы не возникало новой напряженности, сказал президент.

Президент подчеркнул, что Латвия солидарна с НАТО и участвует в международных операциях альянса в Афганистане, Мали, Ираке и других регионах, а также готова вкладывать в усиление своей обороноспособности.

"Когда Латвия присоединилась к НАТО, мы считали, что гарантировали свою безопасность в обозримом будущем, однако произошло противоположное — война в Грузии, аннексия Крыма на Украине. Россия показала, что готова применить силу для достижения своих политических целей", — сказал Вейонис.

Поэтому, по словам президента, увеличение присутствия союзников в Польше и странах Балтии является важным гарантом стабильности региона.

В дискуссии "НАТО — от Варшавы до Брюсселя. Будущее альянса и усиленное присутствие НАТО в Балтии и Польше", которая проходит сегодня в Риге, участвуют эксперты НАТО, организации "Atlantic Council", Международного института стратегических исследований (IISS), Института внешней политики Финляндии, Канадской Королевской военной академии, Министерства обороны Польши, Эстонского центра исследований международной безопасности и обороны.

Дискуссия организована Латвийским институтом внешней политики в сотрудничестве с НАТО, Фондом Конрада Аденауэра, посольствами Польши и Канады в Латвии.

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