Президент Латвии считает, что НАТО необходимо искать диалог с Россией

Он подчеркнул, что это необходимо, потому что никто не хочет возвращаться во времена холодной войны. Диалог важен, чтобы не возникало новой напряженности, сказал президент.
Президент подчеркнул, что Латвия солидарна с НАТО и участвует в международных операциях альянса в Афганистане, Мали, Ираке и других регионах, а также готова вкладывать в усиление своей обороноспособности.
"Когда Латвия присоединилась к НАТО, мы считали, что гарантировали свою безопасность в обозримом будущем, однако произошло противоположное — война в Грузии, аннексия Крыма на Украине. Россия показала, что готова применить силу для достижения своих политических целей", — сказал Вейонис.
Поэтому, по словам президента, увеличение присутствия союзников в Польше и странах Балтии является важным гарантом стабильности региона.
В дискуссии "НАТО — от Варшавы до Брюсселя. Будущее альянса и усиленное присутствие НАТО в Балтии и Польше", которая проходит сегодня в Риге, участвуют эксперты НАТО, организации "Atlantic Council", Международного института стратегических исследований (IISS), Института внешней политики Финляндии, Канадской Королевской военной академии, Министерства обороны Польши, Эстонского центра исследований международной безопасности и обороны.
Дискуссия организована Латвийским институтом внешней политики в сотрудничестве с НАТО, Фондом Конрада Аденауэра, посольствами Польши и Канады в Латвии.