Президент Латвии прокомментировал влияние "мягкой силы" России

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rus.DELFI.lv
среда, 11 января 2017 г. 09:35
Попытки России при помощи политики "мягкой силы" повлиять на жителей Латвии не особенно успешны, заявил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении президент Раймонд Вейонис.
Raimonds Vejonis
© DELFI (Š.Mažeikos nuotr.)

По мнению президента, эти усилия не дают такого результата, какого хотела бы другая сторона, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.

На вопрос о том, нужны ли вообще в Латвии СМИ на русском языке, президент подчеркнул, что они нужны, так как есть часть общества, которая больше говорит на русском языке, поэтому нужно сохранить передачи на русском языке и на общественном телевидении, и на радио, и, по возможности, на частных телеканалах.

"Но вопрос, разумеется, о содержании", — сказал Вейонис.

Президент отметил, что концептуально поддерживает необходимость усиления контента на русском языке в общественных СМИ.

"Однако в основном, конечно, все должны учить латышский язык и смотреть каналы на латышском языке", — сказал Вейонис.

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