Президент Латвии прокомментировал влияние "мягкой силы" России

Попытки России при помощи политики "мягкой силы" повлиять на жителей Латвии не особенно успешны, заявил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении президент Раймонд Вейонис.

По мнению президента, эти усилия не дают такого результата, какого хотела бы другая сторона, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.

На вопрос о том, нужны ли вообще в Латвии СМИ на русском языке, президент подчеркнул, что они нужны, так как есть часть общества, которая больше говорит на русском языке, поэтому нужно сохранить передачи на русском языке и на общественном телевидении, и на радио, и, по возможности, на частных телеканалах.

"Но вопрос, разумеется, о содержании", — сказал Вейонис.

Президент отметил, что концептуально поддерживает необходимость усиления контента на русском языке в общественных СМИ.

"Однако в основном, конечно, все должны учить латышский язык и смотреть каналы на латышском языке", — сказал Вейонис.