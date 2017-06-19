Президент Коста-Рики съел осу и продолжил интервью

Президент Коста-Рики Луис Гильермо Солис проглотил осу во время беседы с журналистами. Он попросил стакан воды и продолжил давать интервью, передает РИА "Новости" со ссылкой на ABC 6.

Насекомое подлетело к Солису, когда тот произносил речь об открытии завода по производству асфальта в южном городе Пасо-Реаль. Оса залетела президенту в рот, и тот вынужден был проглотить ее.

Президент не растерялся: "Я ее съел. Я съел осу. Не каждый день такое бывает… Чистый белок". Солис также предложил отправить видео на CNN.

Помощник поднес ему стакан воды, и, отпив из него, Солис продолжил давать интервью. Видео опубликовано на YouTube.