Президент Коста-Рики съел осу и продолжил интервью

 (2)
NEWSru.com
понедельник, 19 июня 2017 г. 08:56
Президент Коста-Рики Луис Гильермо Солис проглотил осу во время беседы с журналистами. Он попросил стакан воды и продолжил давать интервью, передает РИА "Новости" со ссылкой на ABC 6.
© Shutterstock nuotr.

Насекомое подлетело к Солису, когда тот произносил речь об открытии завода по производству асфальта в южном городе Пасо-Реаль. Оса залетела президенту в рот, и тот вынужден был проглотить ее.

Президент не растерялся: "Я ее съел. Я съел осу. Не каждый день такое бывает… Чистый белок". Солис также предложил отправить видео на CNN.

Помощник поднес ему стакан воды, и, отпив из него, Солис продолжил давать интервью. Видео опубликовано на YouTube.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

СМИ: российский политик из "Ночных волков" купил квартиру в Даугавпилсе

СМИ: российский политик из Ночных волков купил квартиру в Даугавпилсе
Член партии "Единая России" Константин Караковский, который активно работает в поддерживаемом президентом РФ Владимиром Путиным байкер-клубе "Ночные волки", купил квартиру в Даугавпилсе и регулярно посещает Латвию. Об этом сообщает передача Nekā personīga в эфире TV3.

Число вынужденных переселенцев достигло в мире рекордных 65,6 млн

Refugees
Число соискателей убежища установилось на уровне в 2,8 млн человек. Основным "поставщиком" беженцев является Сирия. В 2016 году к ней присоединился Южный Судан, отмечают в UNHCR.

Daily Telegraph: НАТО учится защищать Литву (6)

„Geležinis vilkas 2017“ karinė operacija
Бритпанская Daily Telegraph пишет, что страны НАТО приступили к маневрам, цель которых - отработать защиту слабого места на границе альянса.

Командующий ВС Латвии: возможны провокации против солдат НАТО (5)

Командующий ВС Латвии: возможны провокации против солдат НАТО
В Латвии возможны провокации против военнослужащих многонационального батальона НАТО, заявил Латвийскому радио командующий Национальными вооруженными силами (НВС) страны Леонид Калниньш.

Джихадисты напали на курорт в Мали: погибли два человека

Джихадисты напали на курорт в Мали: погибли два человека
Вооруженная группа в воскресенье атаковала туристический комплекс в пригороде столицы Мали Бамако под названием Лагерь Кангаба (Le Campement Kangaba), где любят отдыхать иностранцы. На протяжении нескольких часов район полностью оцеплен спецподразделениями в составе малийских и французских военных, сообщает агентство Reuters.
Facebook друзья
Rambler's Top100