Президент Казахстана подписал закон об усилении роли парламента

bbcrussian.com
пятница, 10 марта 2017 г. 16:20
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон об изменениях в конституцию страны, который расширяет роль парламента и правительства в политической жизни.
Nursultanas Nazarbajevas
© Reuters/Scanpix

Законопроект был одобрен парламентом Казахстана 6 марта, после чего поступил на подпись президента.

Согласно документу, правительству передается право утверждать государственные программы и единую систему финансирования и оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет госбюджета.

Кроме того, законопроект расширяет роль мажилиса (нижней палаты парламента страны) при формировании правительства, а также дает парламенту больше возможностей контролировать работу кабинета министров.

В декабре 2016 года Назарбаев поручил специальной комиссии рассмотреть возможность перераспределения полномочий между президентом, парламентом и правительством, отметив однако, что Казахстан все равно останется государством с президентской формой правления.

За месяц до этого несколько депутатов мажилиса предложили переименовать столицу Казахстана Астану в Нурсултан в честь президента страны.

Глава Конституционного совета Казахстана Игорь Рогов тогда же заявил, что допускает возможность обсуждения на референдуме еще одной инициативы депутатов: увековечить в преамбуле конституции страны заслуги президента Назарбаева.

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