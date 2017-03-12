Президент Германии предупредил о возможности вмешательства России в предвыборную кампанию

 (17)
NEWSru.com
воскресенье, 12 марта 2017 г. 13:28
Президент Германии Йоахим Гаук, который 18 марта покидает свой пост, предупредил о возможности вмешательства иностранных государств в предвыборную кампанию в ФРГ. "С нашей стороны было бы наивно предполагать, что этого вообще не произойдет", - заявил глава государства в интервью газете Bild am Sonntag, отвечая на соответствующий вопрос.
Joachimas Gauckas
© Reuters/Scanpix

При этом Гаук напомнил о нашумевшем деле девочки Лизы. "Подумайте, например, о России. Мы хотели бы конструктивных отношений с Москвой. Но нас должно настораживать, когда, например, около полутора лет назад даже представители правительства РФ делали ложные утверждения, что беженцы в Германии якобы изнасиловали девушку из семьи русских немцев и тем самым формировали определенные настроения среди поздних переселенцев", - заявил Гаук, слова которого приводит ТАСС.

Об истории живущей в Германии 13-летней девочки в январе 2016 года рассказал Первый канал российского телевидения. Со ссылкой на родственников школьницы он сообщил, что мигранты якобы совершили в отношении девочки насильственные действия, похитив ее по пути в школу в столичном районе Марцан. Дело получило широкий общественный резонанс. СМИ ФРГ обвинили российскую сторону в манипулировании общественным мнением Германии.

В конце февраля прокуратура Берлина предъявила официальное обвинение 23-летнему гражданину Германии, который подозревается в действиях сексуального характера в отношении 13-летней россиянки и создании видеоролика порнографического характера.

Напомним, в декабре прошлого года глава Федерального ведомства Германии по защите Конституции (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV) Ханс-Георг Маассен заявил, что появляется все больше доказательств попыток Москвы повлиять на парламентские выборы в Германии. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ назвал "бреднями" обвинения в адрес РФ в попытках дестабилизировать обстановку в Германии.

Как сообщает DW, говоря в интервью о своем политическом наследии, Йоахим Гаук призвал помнить о том, что свобода зрелой личности всегда неразрывно связана с готовностью брать на себя ответственность. Он отметил, что Германию двигают вперед, в первую очередь, ее жители.

На посту президента ФРГ Гаука 19 марта, после церемонии инаугурации, сменит Франк-Вальтер Штайнмайер. Выборы в бундестаг пройдут 24 сентября 2017 года.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Тереза Мэй собирается потребовать у ЕС возврата 11 миллиардов долларов (16)

Тереза Мэй собирается потребовать у ЕС возврата 11 миллиардов долларов
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сразу после начала процедуры выхода страны из ЕС потребует от Брюсселя вернуть Лондону 9 миллиардов фунтов (почти 11 миллиардов долларов) британских активов, которые хранятся в Европейском инвестиционном банке (ЕИБ). Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

Прокуратура не стала подавать возражения в Верховный суд США против пересмотра дела Бута

Прокуратура не стала подавать возражения в Верховный суд США против пересмотра дела Бута
Федеральные прокуроры США отказались от права представить свои возражения против прошения защиты гражданина РФ Виктора Бута, отбывающего наказание в американской тюрьме, об отмене вынесенного ранее по его делу вердикта. Об этом свидетельствуют материалы суда, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС. Однако такое решение прокуратуры еще не означает, что Верховный суд возьмет дело на рассмотрение.

Президент Германии предупредил о возможности вмешательства России в предвыборную кампанию (17)

Joachimas Gauckas
Президент Германии Йоахим Гаук, который 18 марта покидает свой пост, предупредил о возможности вмешательства иностранных государств в предвыборную кампанию в ФРГ. "С нашей стороны было бы наивно предполагать, что этого вообще не произойдет", - заявил глава государства в интервью газете Bild am Sonntag, отвечая на соответствующий вопрос.

В Турции перекрыт доступ к ряду диппредставительств Нидерландов (4)

Turkų mitingas
На фоне роста напряженности между Нидерландами и Турцией доступ в диппредставительства королевства в Анкаре и Стамбуле заблокирован. Кроме того, МИД Турции заявил, что не желает возвращения в страну голландского посла.

Миссия ОБСЕ попала под минометный огонь в Донбассе (40)

OSCE
Специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) попала под минометный обстрел на окраине населенного пункта Пикузы, находящегося под контролем самопровозглашенной "Донецкой народной республики". Об этом говорится в оперативном отчете СММ, размещенном 11 марта на сайте миссии.
Facebook друзья
Rambler's Top100