Президент Германии предупредил о возможности вмешательства России в предвыборную кампанию

Президент Германии Йоахим Гаук, который 18 марта покидает свой пост, предупредил о возможности вмешательства иностранных государств в предвыборную кампанию в ФРГ. "С нашей стороны было бы наивно предполагать, что этого вообще не произойдет", - заявил глава государства в интервью газете Bild am Sonntag, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Гаук напомнил о нашумевшем деле девочки Лизы. "Подумайте, например, о России. Мы хотели бы конструктивных отношений с Москвой. Но нас должно настораживать, когда, например, около полутора лет назад даже представители правительства РФ делали ложные утверждения, что беженцы в Германии якобы изнасиловали девушку из семьи русских немцев и тем самым формировали определенные настроения среди поздних переселенцев", - заявил Гаук, слова которого приводит ТАСС.

Об истории живущей в Германии 13-летней девочки в январе 2016 года рассказал Первый канал российского телевидения. Со ссылкой на родственников школьницы он сообщил, что мигранты якобы совершили в отношении девочки насильственные действия, похитив ее по пути в школу в столичном районе Марцан. Дело получило широкий общественный резонанс. СМИ ФРГ обвинили российскую сторону в манипулировании общественным мнением Германии.

В конце февраля прокуратура Берлина предъявила официальное обвинение 23-летнему гражданину Германии, который подозревается в действиях сексуального характера в отношении 13-летней россиянки и создании видеоролика порнографического характера.

Напомним, в декабре прошлого года глава Федерального ведомства Германии по защите Конституции (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV) Ханс-Георг Маассен заявил, что появляется все больше доказательств попыток Москвы повлиять на парламентские выборы в Германии. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ назвал "бреднями" обвинения в адрес РФ в попытках дестабилизировать обстановку в Германии.

Как сообщает DW, говоря в интервью о своем политическом наследии, Йоахим Гаук призвал помнить о том, что свобода зрелой личности всегда неразрывно связана с готовностью брать на себя ответственность. Он отметил, что Германию двигают вперед, в первую очередь, ее жители.

На посту президента ФРГ Гаука 19 марта, после церемонии инаугурации, сменит Франк-Вальтер Штайнмайер. Выборы в бундестаг пройдут 24 сентября 2017 года.