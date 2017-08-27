Президент Франции Эмманюэль Макрон становится все менее популярным среди сограждан, при этом еще ни разу в истории страны рейтинг популярности нового главы французского государства в течение первых месяцев после выборов не падал столь значительно, сообщила в воскресенье, 27 августа, газета Le Journal de Dimanche со ссылкой на данные опроса института Ifop.
Согласно этой информации, в настоящее время 57 процентов избирателей недовольны новым президентом, лишь около 40 процентов опрошенных заявили о поддержке Макрона. Еще в июне доля респондентов, довольных политикой президента, была на 24 процентных пункта выше.
Сопоставимый обвал популярности наблюдался после избрания Жака Ширака на пост французского президента в 1995 году. С мая по август показатель его поддержки избирателями упал на 20 процентных пунктов, напоминает агентство dpa.
В середине августа институт исследований общественного мнения обнародовал результаты соцопроса, в соответствии с которыми первые 100 дней президентства Макрона положительно оценили лишь 36 процентов французов.
На выборах президента Франции в мае 2017 года независимый кандидат Эмманюэль Макрон с большим перевесом победил лидера правопопулистского Национального фронта Марин Ле Пен.
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