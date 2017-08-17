Президент Филиппин призвал ежедневно убивать подозреваемых в наркоторговле

По данным правительства страны, с момента вступления Дутерте в должность в июле прошлого года на Филиппинах были убиты более 3000 предполагаемых наркоманов и наркоторговцев. При этом 2000 человек стали жертвами самосуда, сообщает newsru.com

Правозащитники говорят о 9000 жертв. Несмотря на широкий протест правозащитных групп, Дутерте остается чрезвычайно популярным у населения, напоминает Al Jazeera.

Война с наркопреступностью была приостановлена из-за выявления коррупции в полицейских рядах и возобновилась в марте этого года, приняв менее кровавый характер, напоминает CNN. Нынешняя неделя стала рекордной по количеству смертей с начала второго этапа кампании.

Дутерте одержал ошеломительную победу на президентских выборах после того, как пообещал беспрецедентную войну с наркотиками. "Наркотики разъедают нашу страну. И я могу это закончить. Даже США не могут решить собственные проблемы, связанные с наркотиками. Но я закончу это, я просто убью их всех", - пообещал Дутерте.

Согласно опубликованным полицией Филлипин сведениям, в ночь на 17 августа в столице страны Маниле были убиты 25 преступников. По словам Джоэла Наполеона Коронеля, главы полицейского округа Манилы, 14 человек были убиты в ходе контрольных закупок и обысков, 11 человек убили "народные мстители", а личности убийц еще 11 человек неизвестны. Еще 32 человека были убиты в ходе масштабной полицейской операции в провинции Булакана в ночь с понедельника на вторник.

"По поводу тех, кто был убит в Булакане в результате массированного рейда. Это прекрасно, если мы можем убивать по 32 преступника каждый день, то, пожалуй, мы можем справиться с проблемой, которая беспокоит всю страну", - заявил президент Филиппин во время торжественного приема в президентском дворце, посвященного 19-й годовщине создания добровольческого движения борьбы с коррупцией и преступностью, передает News5.

В провинции Булакана проживает около 3,3 млн человек. В рамках спецоперации полицейские одновременно пришли в 67 наркопритонов. Помимо убитых, еще 109 подозреваемых были арестованы. Также было изъято более 200 г метамфетамина, 786 граммов каннабиса, оружие, боеприпасы и гранаты.

В своем выступлении Дутерте признал, что ожидает недовольства правозащитников, однако полностью поддерживает действия полиции и намерен защищать стражей порядка от преследования. Он также раскритиковал местные и международные правозащитные группы за критику его методов борьбы с наркотиками, заявив, что правозащитники закрывают глаза на жертв преступлений, связанных с наркотиками.