Президент Эстонии: санкции против России должны сохраниться

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Deutsche Welle
среда, 17 мая 2017 г. 19:33
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подчеркнула важность сохранения санкций против России. Об этом она заявила в эксклюзивном интервью программе Deutsche Welle "Немцова.Интервью".
Estijos prezidentė Kersti Kaljulaid
© DELFI / Domantas Pipas

"Вся ситуация с безопасностью в Европе, можно сказать, непредсказуема и изменчива. Существует Россия, которая уже показала, что готова использовать силу. Я сейчас говорю об оккупации Крымского полуострова.

Кроме того, мы знаем, что РФ не исполняет свои международные обязательства, которые сама же взяла на себя. Давайте возьмем, к примеру, Будапештский меморандум или Минские соглашения. Минские соглашения постоянно нарушаются, а, значит, санкции в отношении России должны оставаться в силе", — заявила Кальюланд в интервью Жанне Немцовой.

По мнению Кальюлайд, Россия не представляет физической угрозы для Эстонии, поскольку Россия, по ее словам, "не стала бы атаковать страну, входящую в НАТО". В то же время Кальюланд выступила в защиту дислокации в Эстонии батальона НАТО и учений "Весенний шторм", в которых участвуют 9 тысяч военнослужащих из партнерских стран.

"Наш сигнал — это оборонительная позиция. Точно так же, как НАТО — это оборонительная организация. Эстонская армия называется силы обороны Эстонии. По эту сторону границы никто ни для кого не представляет угрозы.

НАТО надежна, если обеспечивает сдерживание любого врага, с которым может столкнуться. Альянс в 100 процентах случаев успешно обеспечивает адекватное сдерживание, и именно поэтому, я думаю, никто не будет нападать на НАТО. Но это само по себе объясняет, почему необходимо обеспечивать адекватный уровень сдерживания для защиты территории всех стран-членов альянса", — пояснила Керстин Кальюлайд.

Deutsche Welle
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