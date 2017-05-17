Президент Эстонии: санкции против России должны оставаться в силе

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Deutsche Welle
среда, 17 мая 2017 г. 12:15
Россия не исполняет свои международные обязательства, нарушает Минские соглашения. Поэтому санкции против РФ должны оставаться в силе, заявила президент Эстонии Керсти Кальюланд в интервью Жанне Немцовой.
Estijos prezidentė Kersti Kaljulaid
© DELFI / Domantas Pipas

Президент Эстонии Керсти Кальюланд подчеркнула важность сохранения санкций против России.

"Вся ситуация с безопасностью в Европе, можно сказать, непредсказуема и изменчива. Существует Россия, которая уже показала, что готова использовать силу. Я сейчас говорю об оккупации Крымского полуострова. Кроме того, мы знаем, что РФ не исполняет свои международные обязательства, которые сама же взяла на себя. Давайте возьмем, к примеру, Будапештский меморандум или Минские соглашения. Минские соглашения постоянно нарушаются, а, значит, санкции в отношении России должны оставаться в силе", - заявила Кальюланд в интервью программе DW "Немцова.Интервью".

По мнению Кальюланд, Россия не представляет физической угрозы для Эстонии, поскольку Россия, по ее словам, "не стала бы атаковать страну, входящую в НАТО". В то же время Кальюланд выступила в защиту дислокации в Эстонии батальона НАТО и учений "Весенний шторм", в которых участвуют 9 тысяч военнослужащих из партнерских стран.

"Наш сигнал - это оборонительная позиция. Точно так же, как НАТО - это оборонительная организация. Эстонская армия называется силы обороны Эстонии. По эту сторону границы никто ни для кого не представляет угрозы. НАТО надежна, если обеспечивает сдерживание любого врага, с которым может столкнуться. Альянс в 100 процентах случаев успешно обеспечивает адекватное сдерживание, и именно поэтому, я думаю, никто не будет нападать на НАТО. Но это само по себе объясняет, почему необходимо обеспечивать адекватный уровень сдерживания для защиты территории всех стран-членов альянса", - пояснила К.Кальюланд в интервью Жанне Немцовой.

Deutsche Welle
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