Президент Эстонии: Россия настраивает всех против всех

"Если посмотреть на последние 25 лет, то трудно будет найти похожие истории успеха", — заявила про Латвию политик, добавив, что в данном случае Эстония и Латвия "не отличаются друг от друга".

При этом Кальюлайд признала, что экономическая составляющая двух государств все же сильно разнится. "Сейчас в Эстонии средний уровень доходов уже настолько высок, что никто, скорее всего, не намерен строить там заводы — попросту из-за того, чтобы сэкономить на расходах. А вы, скорее всего, получаете больше инвестиций такого рода, чем это возможно у нас", — пояснила президент. Однако отметила, что "не видит, что дела у Латвии идут хуже или она сделала что-то хуже, чем Эстония".

По мнению Кальюлайд, Латвия и Эстония попросту проходят разные циклы развития. К тому же следует ощущать себя единым регионом.

"Да, мы до сих пор имеем меньшее значение, чем Северные страны. Но, если смотреть глобально, то это все можно отнести к одной зоне. У нас появляются значительные преимущества, если мы работаем в тесной связке. Например, Латвия и Эстония сотрудничают, чтобы создать платформу для цифровой подписи, действующую в обеих государствах. Больше нигде вы такого не найдете", — пояснила Кальюлайд.

Россия настраивает всех против всех

В международной политике Россия сейчас пытается всех настроить друг против друга, также отметила в интервью президент Эстонии.

По словам политика, Россия хочет влиять на демократические процессы в странах, используя любые замеченные трещины. Кальюлайд считает, что пока Россия не начнет меняться изнутри, не стоит ожидать, что Запад возобновит установление с ней более тесных связей.

Президент Эстонии согласилась с мнением своего предшественника о том, что эстонцев, латышей и литовцев нельзя рассматривать как единое целое — балтов, но сотрудничество очень важно, оно увеличивает вес в международной политике.

Поэтому, полагает политик, форматы сотрудничества "три страны Балтии", "шестерка Северных и Балтийских стран", а также "Северо-Балтийская восьмерка" очень важны.

"Но, конечно, как сказал Томас Хендрик Ильвес (экс-президент Эстонии, — прим. ред.), никто не называет себя "бенилюксцем". То же самое и у нас — мы литовцы, латыши и эстонцы. Мы не балтийцы — тут я с ним полностью согласна", — пояснила Кальюлайд.