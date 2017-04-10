Президент Египта объявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца. В своем заявлении, которое прозвучало в эфире национального телевидения, глава государства подчеркнул, что это вынужденная мера после кровавых воскресных терактов, передает агентство Reuters.

ТАСС, в свою очередь, сообщает, что к вечеру воскресенья на улицах Каира были развернуты спецподразделения египетской армии, город патрулируют десятки единиц легкой бронетехники, армейские джипы. Аналогичные меры принимаются по всей республике, где под охрану берутся объекты инфраструктуры, церкви, мечети и госучреждения.

Ранее Абдель Фаттах ас-Сиси отдал приказ подразделениям армии "о немедленном развертывании и оказании помощи полиции в обеспечении безопасности жизненно важных объектов во всех провинциях республики". Под особый контроль был взят столичный международный аэропорт.

Корреспондент ТАСС отмечает, что явной паники в стране не наблюдается, однако на улицах непривычно мало людей.

Незадолго до объявления режима чрезвычайной ситуации египетский лидер созвал специальное заседание Совета по национальной обороне, в котором приняли участие спикер парламента, премьер-министр, министр обороны, главы МИД и МВД, а также шеф управления общей разведки и начальник штаба вооруженных сил.

Два крупнейших за последние годы теракта в Египте произошли в воскресенье днем с разницей в несколько часов. Сперва смертник привел в действие мощную взрывчатку в христианской церкви Святого Георгия в городе Танта (в 60 километрах к северу от Каира). Жертвами этой атаки, согласно официальным данным, стали 27 человек, около 80 получили ранения.

Вскоре после этого взрыв прогремел вблизи кафедрального собора Святого Марка в Александрии. ТАСС со ссылкой на кадры, показанные местными телеканалами, сообщает, что террорист сперва попытался зайти на территорию храма, но этому воспрепятствовал страж порядка. Смертника направили к рамке металлоискателя. Подойдя к ней он подорвал себя в полуметре от стоявших там двух сотрудниц полиции.

Жертвами второго взрыва стали 17 человек, 48 пострадали. Среди убитых — семь полицейских, в том числе три женщины. В момент теракта в церкви находился коптский патриарх Тавадрос II, он не пострадал.

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ*). Reuters, ссылаясь на опубликованное боевиками заявление, сообщает, что авторы обоих терактов совершили подрыв при помощи поясов смертников. Исламисты предупредили, что атаками, произошедшими 9 апреля, они не ограничатся.