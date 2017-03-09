Президент Боливии одобрил увеличение площади посевов коки

Президент Боливии Эво Моралес подписал вызвавший много споров законопроект, который позволяет почти вдвое увеличить площадь плантаций коки в стране - с нынешних 12 тысяч до 22 тысяч гектаров.

Депутаты от оппозиции называют закон неконституционным, поскольку он нарушает международные договоры.

Противники расширения посевов коки также предупреждают, что этот шаг будет способствовать незаконной торговле наркотиками.

Моралес, который в прошлом был фермером и выращивал кусты коки, все возражения отверг.

Кока - растение, которое традиционно выращивают в Андах. Оно используется в традиционной медицине - в частности, для лечения горной болезни. Жевание листьев коки оказывает тонизирующий эффект, а также подавляет голод, жажду, боль и снимает усталость.

Также из коки путем химической переработки получают кокаин, который является одним из самых популярных в мире наркотиков. Листья коки были объявлены вне закона Конвенцией ООН о наркотических средствах 1961 года.

Однако Боливия, где выращивание листьев коки в религиозных и медицинских целях разрешено и лицензируется, добилась для себя исключения, хотя и вынуждена под давлением международных инстанций вводить ограничения на площадь плантаций.

В конце февраля в Боливии прошли массовые акции сторонников и противников Эво Моралеса. Особенно активно выступали фермеры, выращивающие коку - они выражали недовольство решением правительства ограничить зоны культивации растения.

Моралес стал первым представителем коренных народностей Боливии, пришедшим к власти в стране. Он активно поддерживает традиционное использование кокаиновых кустов и производство продуктов на основе коки.

Срок полномочий Эво Моралеса истекает в 2020 году, но он не оставляет попыток добиться возможности выдвижения еще на один, четвертый по счету президентский срок.