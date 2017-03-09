Президент Боливии одобрил увеличение площади посевов коки

bbcrussian.com
четверг, 9 марта 2017 г. 08:40
Президент Боливии Эво Моралес подписал вызвавший много споров законопроект, который позволяет почти вдвое увеличить площадь плантаций коки в стране - с нынешних 12 тысяч до 22 тысяч гектаров.
Bolivijos prezidento rinkimus laimėjo Evo Moralesas
© AFP/Scanpix

Депутаты от оппозиции называют закон неконституционным, поскольку он нарушает международные договоры.

Противники расширения посевов коки также предупреждают, что этот шаг будет способствовать незаконной торговле наркотиками.

Моралес, который в прошлом был фермером и выращивал кусты коки, все возражения отверг.

Кока - растение, которое традиционно выращивают в Андах. Оно используется в традиционной медицине - в частности, для лечения горной болезни. Жевание листьев коки оказывает тонизирующий эффект, а также подавляет голод, жажду, боль и снимает усталость.

Также из коки путем химической переработки получают кокаин, который является одним из самых популярных в мире наркотиков. Листья коки были объявлены вне закона Конвенцией ООН о наркотических средствах 1961 года.

Однако Боливия, где выращивание листьев коки в религиозных и медицинских целях разрешено и лицензируется, добилась для себя исключения, хотя и вынуждена под давлением международных инстанций вводить ограничения на площадь плантаций.

В конце февраля в Боливии прошли массовые акции сторонников и противников Эво Моралеса. Особенно активно выступали фермеры, выращивающие коку - они выражали недовольство решением правительства ограничить зоны культивации растения.

Моралес стал первым представителем коренных народностей Боливии, пришедшим к власти в стране. Он активно поддерживает традиционное использование кокаиновых кустов и производство продуктов на основе коки.

Срок полномочий Эво Моралеса истекает в 2020 году, но он не оставляет попыток добиться возможности выдвижения еще на один, четвертый по счету президентский срок.

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