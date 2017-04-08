Пресса США: ударив по Сирии, Трамп ставит крест на дружбе с Путиным

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bbcrussian.com
суббота, 8 апреля 2017 г. 17:22
В 77-й день своего правления и в 100-ю годовщину вступления Америки в Первую мировую войну Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетный удар по сирийскому военному аэродрому, с которого, по данным американской разведки, поднялись за два дня до этого самолеты, несшие боеприпасы с зарином. Как и вообще большинство поступков 45-го президента США, это шаг расколол его соотечественников.
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas
© DELFI montažas / Scanpix

Большинство рядовых американцев в начале обычно сплачиваются в таких случаях вокруг главнокомандующего. К тому же кадры задыхающихся от газа сирийских детей произвели на многих такое же неизгладимое впечатление, как и на самого Трампа, который заявил дрожащим голосом перед камерами: "Когда вы убиваете невинных младенцев — младенцев! маленьких детишек! — вы переходите много границ! Много-много красных линий!".

Трамп — человек импульсивный, и после этого его заявления можно было предположить, что впереди — какой-то решительный жест.

Политики-республиканцы, особенно сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм, встретили бомбардировку с энтузиазмом.

"В отличие от прошлой администрации, президент Трамп, столкнувшись в Сирии с судьбоносным моментом, принял меры, — говорилось в совместном заявлении главных сенатских ястребов. — Он заслуживает в этом поддержки американского народа".

Маккейн и Грэм выразили надежду, что Дональд Трамп на этом не остановится и выведет из строя всю авиацию Башара Асада.

Но и среди республиканцев не было единодушия. Например, сенатор Рэнд Пол, тяготеющий к либертарианству, призвал Трампа обратиться за благословением операций в Сирии в конгресс. С таким же призывом выступил сенатор-республиканец Том Круз.

Лидеры демократов сенатор Чак Шумер и конгрессмен Нэнси Пелоси высказались в поддержку ракетного удара, но потребовали, чтобы Трамп согласовал операции в Сирии с конгрессом, даже если последнему придется для этого вернуться с каникул в Вашингтон.

Левое крыло демократической фракции конгресса резко осудило решение американского президента. Тулси Габбард, делегат палаты представителей от Гавайских островов, которая встретилась в этом году с Асадом и подверглась за это критике коллег, заявила, что если причастность сирийского президента к применению химического оружия будет доказана, то его следует "судить и казнить".

Что до удара, то Габбард заявила, что администрация "послушалась советов военных ястребов" и поступила безответственно, поскольку не стала дожидаться, пока на месте химической атаки будут собраны вещественные доказательства.

"Эта эскалация недальновидна и приведет к гибели мирных жителей, увеличению числа беженцев, усилению "Аль-Каиды" и других террористов и, возможно, к ядерной войне между США и Россией", — говорится в заявлении Габбард для прессы.

"Обнадеживающее проявление реализма"

Большинство американских комментаторов не ожидают столь рокового обострения с Москвой и отмечают, что Соединенные Штаты примерно за час предупредили российских военных в Сирии о готовящемся ударе, а россияне не задействовали средства ПВО, рассчитанные на борьбу не только с самолетами, но и с крылатыми ракетами вроде "Томагавков".

По словам профессора Марка Галеотти, специализирующегося на вооруженных силах России, тот факт, что Москва не пустила в ход свои зенитные системы, говорит о ее реалистическом подходе к ситуации.

"Москве, может, не нравится реакция Вашингтона,- сказал он журналистам, — но она не захотела стоять у него на дороге. Это обнадеживающее проявление реализма".

Но, как выразилась New York Times, обострение в Сирии угрожает разрушить надежды Трампа на улучшение отношений с Москвой, тем более что новая администрация США упрекает Россию за то, что она не заставила Асада до конца выполнить соглашение 2013 года о полной ликвидации сирийского химического оружия.

Новый госсекретарь Рекс Тиллерсон, в прошлом получивший из рук Путина орден Дружбы, заявил в четверг, что не довести дело до конца было со стороны Москвы "безответственно", и заметил: "Так что либо Россия была соучастницей, либо она просто некомпетентна и не в состоянии выполнить свою часть соглашения".

По словам New York Times, американские представители говорят, что, поскольку российские военные находились на подвергшемся налету аэродроме, они не могли не знать о присутствии там химического оружия.

Как пишет газета, российская версия о том, что сирийская авиация будто бы разбомбила во вторник склад химического оружия, принадлежавший повстанцам, мало кого убедила на Западе.

Гордость и смятение консерваторов

Что касается консервативных комментаторов США, то можно сказать, что приказ Трампа нанести ракетный удар по Сирии их расколол.

"Молодец! — воскликнул в New York Post военный обозреватель Ральф Питерс. — Президент Трамп только что положил конец обамовской эпохе шатаний и трусости".

"Трамп также игнорировал постыдные отговорки русских, — продолжает автор. — Мы предупредили их, чтобы они увезли свой персонал, находившийся на базе (что одновременно могло спугнуть и сирийцев), но дали понять: убиваете невинных, так знайте, что на свете есть страна, которая этого не допустит!".

"Когда я пишу эти строки, — заявляет в конце Питерс, — я нескрываемо горжусь тем, что я — американец. Республиканец вы, или демократ, или независимый, — вы тоже должны этим гордиться. Мы снова на стороне справедливости и гуманности!"

Другой консервативный публицист, Джон Подхорец, напоминает в той же газете, что удар по сирийской авиабазе противоречит многим заявлениям, которые Трамп сделал за последние четыре года, и идет вразрез с тем, что говорил о Сирии на прошлой неделе его госсекретарь Тиллерсон.

"Это делает его скромную в военном отношении акцию еще более значительной в геополитическом смысле, — замечает автор. — Трамп сигнализирует, что срок годности его твитов обамовских времен и открытых призывов его предвыборной кампании к изоляционизму сейчас истек".

Подхорец напоминает, как всего два месяца назад бравший у Дональда Трампа интервью журналист заметил, что Путин убивает людей, а Трамп невозмутимо парировал: "А вы думаете, что наша страна так уж невинна?".

"Вот сколько всего может изменить одно применение зарина! И северокорейские ракетные испытания", — замечает автор.

В то же время часть консерваторов начала ностальгировать по тем временам, когда Трамп регулярно заявлял, что у Америки нет насущных интересов в Сирии и США надо держаться от нее подальше.

Нормально, если статья Конора Фридерсдорфа в либеральном журнале Atlantic озаглавлена "Атака Трампа в Сирии противоречила конституции и была недальновидна" — и содержит призыв к импичменту президента.

Но непривычно, когда статья Эндрю Маккарти в National Review, старейшем консервативном журнале страны, в общем, далеком от пацифизма, озаглавлена "Я по-прежнему против вмешательства в Сирии".

"Президент Дональд Трамп сделал сейчас то, от чего зарекался кандидат Дональд Трамп, — осуждающе пишет автор. — Он нанес удар по иностранному режиму (спору нет, гнусному) в отсутствие какой-либо угрозы, не говоря уже о нападении, на США, и не ради каких-либо насущных американских интересов!"

"Вооруженная агрессия Трампа являет собой нарушение нашей конституции, которая требует разрешения конгресса на применение военной силы в наступательных целях, не вызванное какими-либо агрессивными действиями против нашей страны", — замечает Маккарти и приводит древний твит Трампа, в котором будущий президент США спрашивает: "Что мы будем иметь с авиаударов по Сирии, кроме увеличения долга и возможного затяжного конфликта?".

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