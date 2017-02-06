Пресса США: Кремль прощупывает Трампа атаками в Донбассе

В таком духе высказался либеральный сайт The Daily Beast, который также не исключал, что "русские начали наступление на Авдеевку, поскольку у них было ощущение, что Белый дом заверил их, что не будет вмешиваться".

"Было ли простым совпадением то, что поддерживаемые Россией силы на Украине повели свое самое массированное наступление за много месяцев на следующий день после того, как Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Трампом? - задается вопросом Washington Post в своей редакционной статье. - Мы что-то сомневаемся. Залпы ракет "Град" и снаряды тяжелой артиллерии, которые сыпались на позиции украинской армии в воскресенье, скорее смахивают на попытку проверить, уступит ли под нажимом Москвы новый президент".

По данным газеты, во время телефонного разговора президенты не углублялись в украинскую тему; как поведали ей американские представители, Трамп заметил, что это сложный вопрос, и перешел на другое. Вопреки опасениям либеральных комментаторов, Белый дом не стал отменять президентским указом санкции, наложенные Бараком Обамой на Россию за Крым и восток Украины.

Washington Post предполагает, что тут сыграли роль давление, которое оказала на Трампа в пятницу Тереза Мэй, или нажим со стороны республиканской фракции в конгрессе.

Последняя не делала секрета из того, что расходится со своим президентом в оценке Путина и России вообще, но несколько дней спустя высказалась на эту тему громче обычного, когда ее возмутили заявления в интервью Трампа, прозвучавшем в конце недели в эфире единственного консервативного телеканала Fox News.

Когда интервьюер Билл О'Райли назвал Путина убийцей, Трамп не стал это оспаривать, но ответил: "У нас много убийц. Вы думаете, наша страна так уж невинна?"

Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнел заявил в воскресенье Си-эн-эн, что отвергает сравнение между США и Россией, и напомнил об аннексии Крыма, вмешательстве Москвы на Украине и киберманипуляциях с американскими выборами.

"Я не считаю, что то, как ведут себя русские, в какой-то степени эквивалентно тому, как ведут себя США, - сказал Макконнел. - Я не собираюсь критиковать каждое высказывание президента, но я думаю, что Америка - единственная в своем роде. Америка другая. Мы не функционируем так, как русские. Я думаю, здесь есть четкая разница, которую все американцы понимают".

Сенатор-республиканец Марко Рубио написал в "Твиттере": "Разве активистов-демократов когда-нибудь пытались отравить республиканцы? Или наоборот? Мы не такие, как Путин".

Их коллега Бен Сэссер назвал США величайшей свободолюбивой страной в истории человечества и раскритиковал заявления Трампа в интервью телекомпании Fox News.

"Чтобы было ясно: - сказал Сассер. - Допускали ли США ошибки? Конечно. Похожи ли США на путинский режим? Ничуть. США стоят за свободу слова. Путин - не друг свободы слова. Путин - не друг свободы вероисповедания. США превозносят свободу вероисповедания. Путин - враг свободы печати. США превозносят свободу печати".

Сенатор продолжал: "Я не понимаю позицию президента по России. Но я могу сказать вам, какова моя позиция по России: Россия представляет собой большую угрозу для многих своих соседей, и одна из главных целей Путина - раскол НАТО, одного из величайших военных союзов в истории человечества".

В середине недели сенатор Джон Маккейн в очередной раз призвал Белый дом начать поставки летального оружия Украине. Маккейн заметил в открытом письме Трампу: "Наступление на Авдеевку - это одна из многих проверок, которые Россия и ее клевреты будут устраивать вашей новой администрации".

"Кровопролитная кампания Владимира Путина по дестабилизации и расчленению суверенной Украины не прекратится, пока она не столкнется с мощным и решительным отпором", - написал Маккейн.

Отправку на Украину оборонительного оружия поддержал во время своего утверждения в сенате и новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Консервативное издание The Weekly Standard, однако, отметило, что не все окружение Трампа придерживается аналогичных взглядов, и напомнило, что его представители изъяли летом из предвыборной программы Республиканской партии пункт о военной помощи Киеву.

Еще в ноябре Маккейн и другие сенаторы-республиканцы говорили этому изданию, что не имеют понятия, как отреагирует Трамп на призывы вооружать Украину, но планировали и дальше давить на него, чтобы этого добиться.

Что значит встреча Трампа с Тимошенко?

Позиции Трампа часто неясны никому, включая, похоже, и его самого, и сведения о текущем направлении его мысли черпают из самых разных источников.

Заголовок авторитетного сайта Politico, например, гласит: "Трамп сказал украинскому политику, что он не снимет санкции с России". Подзаголовок: "Президент, как можно понять, занял более жесткую позицию к России на необычной частной встрече".

Под украинским политиком имеется в виду Юлия Тимошенко, которая встретилась с Трампом и вице-президентом Майком Пенсом в четверг на традиционном Национальном молитвенном завтраке в вашингтонском отеле. Через несколько часов после встречи она рассказала о ее содержании во время выступлений в консервативных аналитических центрах Heritage Foundation и Hudson Institute.

Оба были закрыты для прессы, но несколько членов встречи пересказали Politico впечатления украинского политика. В частности, по словам Тимошенко, Трамп заверил ее, что не бросит Украину на произвол судьбы.

В ходе избирательной кампании Трамп говорил, что, возможно, ослабит "украинские" санкции США против России, но, если верить Тимошенко, в четверг он заверил ее, что не сделает ничего подобного, пока Москва не уйдет из Украины.

То же самое заявила на минувшей неделе в ООН новая американская представительница Никки Хейли, назначенная Трампом, который сам до сих пор выражался менее определенно.

"Она определенно вынесла из маленькой встречи тет-а-тет с Трампом несколько более спокойный взгляд на ситуацию", - сказал сайту источник, беседовавший с Тимошенко после завтрака.

Представитель Белого дома отказался изложить содержание короткой беседы Тимошенко с Трампом и Пенсом и заявил: "Хотя официальных заверений сделано не было, США по-прежнему озабочены продолжающимся кровопролитием на востоке Украины".

Как пишет Politico, встреча Тимошенко и Трампа сделалась предметом бурных дискуссий в политических кругах Вашингтона и Киева.

В обеих столицах ее расценивают как триумф Тимошенко и конфуз для Петра Порошенко, с которым она будет бороться за пост президента страны на следующих выборах . Порошенко, чей рейтинг, по словам американского сайта, оставляет желать лучшего, прилагал большие усилия к тому, чтобы организовать встречу с Трампом.

Нанятая его сторонниками вашингтонская PR-фирма BGR Public Relations постаралась свести к минимуму значение встречи его соперницы с президентом США.

"По словам участников Молитвенного завтрака, Тимошенко поджидала президента Трампа в коридоре рядом с туалетом в надежде улучить момент для рукопожатия, - сказал президент фирмы Джефф Бирнбаум. - Никакой настояшей встречи не было. Президент пожимал руки многим людям, и, очевидно, одной из них была Тимошенко".

Но, как утверждает, Politico, один работающий на Украине американский политтехнолог сказал его корреспонденту, что встреча Трампа с Тимошенко была вотумом недоверия Порошенко. Он частично объяснил ее тем, что Трамп не забыл, как украинские власти помогали во время предвыборной гонки Хиллари Клинтон, которая казалась им предпочтительнее.

Другой источник - политтехнолог, близкий к правительству Порошенко, - сообщил, что оно было взбешено встречей и собирается ее игнорировать.

Как отмечает сайт, американские президенты редко встречаются с лидерами оппозиции до того, как встретиться с главой соответствующего государства. Но Трамп многое делает не так, как принято.

После того, как Politico напечатало вышесказанное, Белый дом объявил, что в субботу Трамп будет говорить по телефону с Порошенко.