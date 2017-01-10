Пресса Британии: Западу угрожают путинские кибервоенные

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bbcrussian.com
вторник, 10 января 2017 г. 10:06
Влиятельное британское издание Financial Times публикует редакционную статью под заголовком "Угроза, которую представляют собой путинские кибервоенные".
© AP/Scanpix

"Невозможно достоверно определить масштабы того, насколько хакерские атаки, утечки и дезинформация, осуществляемые, предположительно, при поддержке Москвы, способствовали победе Трампа. Однако с точки зрения того, кто их устраивал, все это, должно быть, выглядит как абсолютный, безусловный успех", - пишет Financial Times.

"Относительно дешевый способ влиять на события, даже не прибегая к взлому серверов для голосования - трюк, достойный того, чтобы повторить его где-нибудь еще", - рассуждает газета.

Свидетельства того, что российские кибервоенные действуют в разных странах Европы, были известны еще до американских выборов, продолжает Financial Times: к примеру, в мае 2015 года немецкая контрразведка обвинила российских хакеров в нападении на серверы бундестага. О кибератаках сообщали и различные европейские институты.

Россия - не единственная страна, которая использует кибернападения для шпионажа. Что отличает действия Москвы, так это "распространение заведомо ложных новостей для дальнейшего ухудшения политической атмосферы", отмечает издание.

В Германии власти собираются ввести для СМИ крупные штрафы за распространение фальшивой и злонамеренной информации. Эта мера может показаться кому-то чересчур суровой и ограничивающей право на свободу слова, не исключает Financial Times.

Так или иначе, в контексте пропагандистской войны, развязанной с целью нанести ущерб западной демократии, европейским странам необходимо предпринимать сегодня значительно больше усилий для защиты своего информационного пространства, нежели ранее.

"В марте 2015 года Европейский совет создал подразделение под названием East StratCom, чтобы отслеживать российскую дезинформацию. До сих пор оно не получало достаточного финансирования. Это следует изменить", - считает газета.

"Необходимо срочно разработать единую стратегию для борьбы с дезинформацией, выделив на это достаточно сил и средств", - к такому выводу приходит Financial Times в редакционной статье.

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