Пресса Британии: Трамп будет верить Путину и Меркель, но недолго

В роли интервьюера выступил бывший член кабинета министров Британии, один из лидеров кампании за "брексит" Майкл Гоув.

В обширном интервью затронуты многочисленные вопросы. Газета выделяет главные из них:

Трамп готов пойти на соглашение о сокращении ядерных вооружений с президентом Путиным в обмен на снятие американских санкций против России. В то же время он резко критически отозвался о вмешательстве России в Сирии, которое привело, как он сказал, к ужасающей гуманитарной катастрофе.

Уже в следующий понедельник новый президент США подпишет указ о мерах по укреплению американских границ, в числе которых будут ограничения на въезд в страну европейцам и "чрезвычайно жесткий контроль" за въезжающими в Америку из регионов мира, известных как очаги исламистского терроризма.

Трамп считает катастрофической ошибкой решение Ангелы Меркель впустить в Германию свыше миллиона нелегальных мигрантов, добавив при этом, что Германия превратила ЕС в собственный инструмент.

Он начнет с доверия Меркель и Путину, хотя допускает, что период доверия может оказаться недолговечным.

Трамп резко критически отозвался о внешней политике Америки последних лет. Решение о вторжении в Ирак он назвал, пожалуй, наихудшим решением в истории США.

"Брексит", по его мнению, окажется, в конечном счете, благотворным для Британии. Трамп выразил понимание тех, кто голосовал за выход страны из ЕС, считая, что главной причиной такого решения была ситуация с мигрантами. Он считает, что примеру Британии вскоре последуют и другие страны Евросоюза, прочность которого, по его мнению, оказалась сильно подорвана кризисом с мигрантами.

Новый президент сказал также Майклу Гоуву, что приглашает Терезу Мэй навестить его в Белом доме практически сразу после инаугурации и выступает за скорейшее подписание торгового соглашения между двумя странами. Он также сказал, что любит Британию и с нетерпением ждет возможности приехать в страну с официальным визитом, добавив, что его мать - шотландка и невероятно гордится королевой.

Трамп приветствовал ослабление курса фунта стерлингов, благодаря которому повысилась конкурентоспособность британских товаров за границей.

Он призвал Британию накладывать вето на любые новые направленные против Израиля резолюции Совета Безопасности ООН и повторил свою критику в адрес президента Обамы из-за ядерного соглашения с Ираном, которое он назвал одним из худших.

По отношению к НАТО Трамп не менее скептичен, чем по отношению к ЕС. В то же время он подтвердил свою приверженность защите Европы и стран Запада. В то же время он считает, что Североатлантический союз остро нуждается в реформировании перед лицом главной угрозы со стороны исламского терроризма, и что его члены избыточно полагаются на Америку. Они, по его убеждению, должны повысить свой вклад в бюджет НАТО.

Гоув пишет, что укрепление обороноспособности США было чуть ли не главной темой их беседы, и что "не для публикации" избранный президент поделился со своим собеседником обширными планами по совершенствованию вооружений и реформе Пентагона.

Трамп вновь отверг утверждения о наличии у Кремля компрометирующих его материалов и выразил обеспокоенность тем, что в этом деле оказался замешан бывший сотрудник британской разведки.

Он также сказал, что не намерен, въехав в Белый Дом, прекратить общаться с миром через социальные сети. "У меня 46 миллионов подписчиков - в "Твиттере", "Фейсбуке", "Инстаграме", - цитирует в конце материала газета слова Трампа. - Это много, реально много. Поначалу я думал сократить свою активность в сети, но СМИ говорят обо мне так нечестно, так несправедливо. А в "Твиттере" теперь не 140 знаков, а 280 - и я могу "бинг, бинг, бинг", и тут же по телевидению: срочная новость от Дональда Трампа!"

"Чего-чего, а недостатка срочных новостей от Дональда Трампа в Белом доме нам ожидать не приходится", - так завершает Times публикацию интервью.

О тонкой грани между расследованием и публикацией слухов

"Я понятия не имею, есть ли в разоблачениях похождений Трампа в России хоть доля правды. Но я знаю, что будь я платным подписчиком BuzzFeed, я потребовал бы свои деньги обратно", - так начинает свою статью в Financial Times известный британский журналист и писатель Джереми Паксман.

"Ни один настоящий журналист не может выступать за отказ от публикации новости просто потому, что она может показаться неудобной или неприятной кому-то из власть имущих, - продолжает он. - Наша работа состоит в том числе и в разоблачении. Но разоблачение вовсе не то же самое, что тиражирование сплетен и слухов. Недостаточно сказать, что публикуемая вами информация "не получила подтверждения" и может быть неверной".

Всегда были истории, в серьезную прессу не попадающие, напоминает Паксман. Скажем некий министр-моралист, вдруг пойманный на том, что он пользуются мальчиками-проститутками. Тот факт, что об этом все знали в Вестминистере, но до общественности это знание не доходило, считался пороком старых медиа, который новые медиа взялись исправить.

Но если что-то может быть опубликовано, это вовсе не значит, что оно должно быть опубликовано, полагает автор статьи.

Проблема интернета состоит в том, что он ставит на одну доску разум и безумие. Люди читают тех, кто говорит им то, что они хотят услышать. А наличие аудитории побуждает торговцев конспирологическими теориями ко все более экзотическим выводам. У вас нет аргументов в подтверждение вашим теориям? Так придумайте их!

Есть, конечно, восхитительная ирония в том, что именно Дональд Трамп стал жертвой ложных новостей, отмечает Паксман. Сам он славен абсолютным пренебрежением к истинности или ложности своих высказываний. Как иначе можно отнестись к назначению им на один ведущих постов в своей администрации директора крайне правого вебсайта Breitbart Стива Бэннона?

Когда-то редактор стучал кулаком по столу, стакан за стаканом пил виски и курил одну за другой сигареты, переживая о достоверности той или иной принесенной ретивым репортером истории. В нашем мире предположений и намеков все эти старые треволнения выглядят совершенно излишними.

"Повсюду в мире старые классические медиа отодвигаются на обочину, так как все меньше и меньше людей готовы оценить, что поиск фактов стоит денег, - пишет Паксман в заключение статьи. - Все больше людей не готовы платить за настоящую журналистику. Мы боремся со временем и поймем, что проиграли, только тогда, когда настоящей журналистики не останется вовсе. Фальшивые новости делают старые заботы ненужными".

Facebook начинает борьбу с фальшивыми новостями

В другом материале Financial Times рассказывается, что проблемой фальшивых новостей озаботился и Facebook, который технически выступает порой их ретранслятором и распространителем. Теперь социальная сеть хочет фильтровать появление новостей в лентах пользователей, защищая их как от самих фейков, так и от того, чтобы они распространяли такие "ненастоящие новости" дальше.

Проверять и фильтровать новости Facebook начнет с Германии. Эта новость пришла на фоне ожидающегося вала фальшивок в преддверии выборов в стране.

У немецких пользователей социальной сети, сообщает газета, теперь появится возможность жаловаться на фальшивый характер новости. Тогда сомнительное сообщение будет отправлено в компанию Correctiv, независимую немецкую фирму, специализирующуюся на факт-чекинге.

Если медиа-эксперты подтвердят справедливость жалобы, то у новости появится значок "поставлена под сомнение" с объяснением, что именно вызвало эти сомнения. Такие "сомнительные статьи" не будут попадать на первые места в новостных лентах, а если пользователь решит поделиться такой "историей", то он сразу получит предупреждение о том, чем именно он собрался поделиться.

Официальный представитель Facebook сказал Financial Times, что компания ведет переговоры с другими немецкими СМИ и надеется расширить круг партнеров для проверки сомнительный материалов. Он также отметил, что, несмотря на то, что проект начинается в Германии, компания уже размышляет, в какой следующей стране будет развиваться аналогичный проект.

Газета напоминает, что в конце прошлого года правительство Германии рассказало о планирующемся законе, который позволит штрафовать Facebook за распространение фальшивых новостей на сумму до 500 тысяч евро.