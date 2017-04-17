Пресса Британии: русский язык теряет позиции в бывшем СССР

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bbcrussian.com
понедельник, 17 апреля 2017 г. 10:33
За последние 20 лет русский язык стремительнее всех других теряет свои позиции в мире, выходя из обихода в бывших союзных республиках, которые стремятся закрепить свой лингвистический суверенитет, пишет корреспондент газеты Financial Times Стив Джонсон.
© A.Stackevič nuotr.

Эта тенденция подчеркивает падение влияния Москвы в то время, как российский президент Владимир Путин пытается возродить престиж бывшей супердержавы на мировой арене путем военного вмешательства на Украине и в Сирии.

По данным национальных опросов и ООН, быстрее всего этот процесс происходит в Казахстане, где в 2016 году на русском дома говорили лишь 20,7% жителей, в то время как в 1994 году эта цифра составляла 33,7%. Скорее всего, эта тенденция сохранится, тем более что на этой неделе президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о переходе на латиницу.

В Эстонии и Латвии число граждан, называющих русский своим основным языком, с 1994 года сократилось на 10%, сходная картина наблюдается и на Украине. Сократилось число русскоговорящих жителей и в Азербайджане, Литве, Туркменистане и Узбекистане.

После войны с Россией в 2008 году число русскоговорящих граждан Грузии снизилось до 1,1%, а бывший президент страны Михаил Саакашвили поставил задачу заменить русский, преподававшийся в школах в качестве второго языка, на английский.

Старший партнер консалтинговой фирмы Macro-Advisory Крис Уифер объясняет этот процесс тем, что "эти страны находились в плену у советского режима, и когда они освободились, они захотели освободиться от всего, что напоминало об этом плене, в том числе от языка".

По словам Уифера, эти страны стали избавляться от русского языка "частично, чтобы дистанцироваться от российского влияния, культурного, и, в первую очередь, политического", а также из опасений, что российская "пропаганда и новости будут влиять на их внутренние дела".

И только одна страна, напоминает автор статьи в Financial Times, выбивается из общего ряда. Это Белоруссия, где в 1994 году лишь чуть более половины населения называло русский родным, а в 2016 году таких было уже 71%. Заслуга в этом принадлежит Александру Лукашенко, который через год после прихода к власти в антизападном порыве провел референдум, сделав русский язык вторым государственным.

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Пресса Британии: русский язык теряет позиции в бывшем СССР
За последние 20 лет русский язык стремительнее всех других теряет свои позиции в мире, выходя из обихода в бывших союзных республиках, которые стремятся закрепить свой лингвистический суверенитет, пишет корреспондент газеты Financial Times Стив Джонсон.

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