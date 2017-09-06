Кроме того, считает Путин, военная истерия, как он выразился, вокруг КНДР может обернуться катастрофой мирового масштаба и гибелью огромного числа людей. В минувшее воскресенье Пхеньян провел шестое по счету и самое мощное ядерное испытание, и Путин не видит в этом ничего удивительного, хотя от лица России осуждает подобные провокации.

По его словам, иностранное вторжение в Ирак и Ливию убедили Ким Чен Ына в том, что ему нужно ядерное оружие, чтобы выжить.

"Мы все помним, что случилось с Ираком и Саддамом Хусейном. Его детей убили, его внука, кажется, застрелили, вся страна была разрушена, а Саддам Хусейн повешен", - цитирует Guardian российского президента.

По его словам, весь мир, включая народ Северной Кореи, знает, как это все произошло.

"Да они траву будут есть, понимаете, но не откажутся от этой программы, пока не будут чувствовать себя в безопасности", - сказал Путин.

Только мирный диалог поможет разрядить обстановку на Корейском полуострове, уверен российский президент. Американским дипломатам пришлось согласиться, что никакими санкциями Ким Чен Ына не изменишь, но они настаивают, что есть еще ряд шагов, которые необходимо предпринять.

В частности, на созванном на 11 сентября по инициативе США экстренном заседании Совбеза ООН американцы намерены вынести на обсуждение вопросы о запрете на экспорт из КНДР текстильной продукции, бойкоте национальных авиалиний страны, а также о приостановке поставок нефти северокорейскому правительству и военпрому.

Гражданам КНДР также попытаются запретить работать за рубежом, а высокопоставленных чиновников хотят добавить в черный список, заморозить их заграничные активы и наложить серьезные ограничения на их поездки за границу.

Но нельзя забывать, пишут авторы Guardian, что в Совбезе с правом вето в кармане сидят страны, которым есть что терять. И это Китай. Именно на Китай в 2016 году пришлось 92% товарооборота Северной Кореи.

Министр иностранных дел Китая заверил, что 11 сентября его страна будет вести переговоры "ответственно и конструктивно". Но всем ясно, считает газета, что Китай заблокирует любое предложение, которое посчитает дестабилизирующим для КНДР.

Не нужен Китаю под боком кризис с беженцами, да и многотысячный контингент вооруженных сил Южной Кореи и США у своей северной границы допустить нельзя. А контингент непременно продвинется, случись в КНДР кризис власти.

Вот и получается, что Китаю нежелательно все, что поставит под удар режим Ким Чен Ына. И снова может создаться ситуация, которую стены зала заседаний Совбеза видели неоднократно: Китай, Россия и их право вето в действии, заключают британские издания.

Путин об оружии для Киева: угроза или предупреждение?

Не оставил Владимир Путин своим вниманием и Украину, пишет Financial Times. Он обратился к властям США, сказав, что если те начнут поставки оружия Киеву, конфликт на востоке Украины станет еще кровавее и может распространиться на более обширную территорию.

Президент напомнил, что бойцы самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик в ходе боев завладели большим арсеналом оружия противника, и сложно предсказать, как они отреагируют, если в зону конфликта просочится американское вооружение.

Путин не исключает, что командование ДНР и ЛНР может в таком случае отправить имеющиеся у них излишки оружия в другие зоны конфликта, "которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них".

Что это, угроза? Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что да. По его мнению, Путин таким образом пытается запугать Соединенные Штаты и все мировое сообщество.

Пока неясно, насколько глубоко Дональд Трамп хочет вовлечься в украинский военный конфликт, но министр обороны США Джим Мэттис, посетивший в августе Киев, дал понять, что поддерживает идею поставок оружия украинским партнерам.

Почему российский президент отреагировал на это только сейчас, спрашивает между строк FT?

Во-первых, потому что саммит БРИКС, в ходе которого он и сделал свое заявление, - хорошая платформа для таких политических шагов. К нему приковано внимание всего мира и международная пресса моментально подхватывает любые сделанные в рамках мероприятия заявления.

В частности, российский президент сказал, что поручит МИД разработать и внести на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ, работу которой на Украине он считает очень важной.

Однако условия, которые Москва считает необходимыми для успешной работы миссии, многим экспертам кажутся нелепыми. К примеру, Путин предлагает, чтобы сотрудники ОБСЕ находились строго на линии демаркации.

По версии Путина, пишет Financial Times, эта линия проходит между территориями, занятыми пророссийскими повстанцами, и ближайшими к линии фронта расположениями украинской армии. Однако, во-первых, Запад считает территории самопровозглашенных республик также украинскими. А во-вторых, такое ограничение в передвижении миссии ОБСЕ означало бы, что ее сотрудники никак не защищены на любом другом участке зоны конфликта.

В общем, говорят западные эксперты, предлагаемые Путиным условия сводят на нет саму суть работы миссии. Однако предложения эти прозвучали с высокой трибуны саммита, а значит, российский президент очень хорошо услышан.

Ожидается, что президент Украины Петр Порошенко вскоре предложит на рассмотрение ООН свое видение работы миротворческой миссии ОБСЕ на востоке Украины.