Пресса Британии: неожиданным выборам грозят ожидаемые атаки Кремля

Все статьи на первых полосах сегодняшних британских газет посвящены одной теме - неожиданному решению премьер-министра Терезы Мэй объявить досрочные выборы.

Уже из заголовков становится понятно, что мало кто сомневается в исходе этих выборов: "Правильный ход" (Times), "Мэй готовится нанести сокрушительный удар по лейбористам" (Times), "Мэй получает шанс стать новой Маргарет Тэтчер" (Daily Telegraph), "Раздавить саботажников" (Daily Mail), "Мэй надеется, что выборы покажут ЕС - брексит означает брексит" (Guardian).

Сколько-нибудь серьезную разницу мнений можно найти лишь в обсуждении мотивов Терезы Мэй, а также вопроса о том, насколько эти выборы вообще нужны и оправданны.

"Объявление Мэй о досрочных выборах - правильное решение для Британии эпохи "брексита", - гласит заголовок редакционной статьи в Financial Times - газеты, которая перед прошлогодним референдумом выступала против выхода Британии из Европейского союза.

"Британии предстоит пережить самые серьезные конституционные перемены в своей послевоенной истории", - напоминает FT.

Газета считает, что переговоры по "брекситу" потребуют от британского правительства радикальных и непопулярных решений и в этом случае "будет лучше - как для Лондона, так и для Брюсселя - если Тереза Мэй получит некоторую свободу маневра".

Согласно нынешнему расписанию, процесс "брексита" должен завершиться к весне 2019 года. Но переговоры могут затянуться. Проведя всеобщие выборы сейчас и отодвинув таким образом следующие выборы с 2020-го на 2022 год, Мэй может сосредоточиться на сути договоренностей и не думать о том, как эти договоренности скажутся на электоральных шансах тори, считает Financial Times.

К тому же, замечает FT, "госпожа Мэй явно хочет быть совсем другим премьер-министром, чем ее предшественник Дэвид Кэмерон, и не хочет следовать его предвыборному манифесту 2015 года".

Что касается рисков для нынешнего премьера, то они минимальны. Лейбористы - главная оппозиционная партия - находятся в кризисе. Скорее всего, нынешние выборы принесут им самый худший результат за всю послевоенную историю Британии. И в таком случае нынешний лидер лейбористов Джереми Корбин все же уйдет в отставку, что даст партии шанс на возрождение.

"И это станет положительным побочным эффектом этих выборов, - пишет Financial Times. - Британии нужен сильный премьер-министр, но ей нужна и сильная оппозиция, способная призвать его к ответу".

"Все мы - Бренды из Бристоля"

А редакционная статья в Guardian обосновывает прямо противоположную позицию по поводу досрочных выборов. Эта позиция уже очевидна из заголовка: "Выборы, которые не нужны Британии".

"Британии сейчас не нужны всеобщие выборы, и британский народ их и не требует. У нас нет правительственного кризиса. У госпожи Мэй нет особых проблем ни в палате общин, ни в палате лордов. Мы не находимся в состоянии войны или экономического кризиса", - перечисляет свои аргументы редакция Guardian.

По мнению газеты, "избиравшийся на пять лет парламент продержался всего два года только потому, что Тереза Мэй считает: сейчас самое подходящее время для того, чтобы раздавить Джереми Корбина и его Лейбористскую партию".

Обосновывая свое отношение к досрочным выборам, Guardian приводит в пример уже ставшую мемом "Бренду из Бристоля".

Во вторник утром корреспондент Би-би-си Джон Кэй опубликовал в своем "Твиттере" видеоклип: женщина на улице Бристоля - мы знаем только, что ее зовут Бренда - реагирует на новость о досрочных выборах. "Вы шутите, еще одни выборы? - воскликнула Бренда. - Боже мой, я этого не выдержу. Кругом и так столько политики, зачем же она это делает!"

Guardian приводит твит писателя Шона Фэя: "Все мы - Бренды из Бристоля".

Выборы без хакеров

А Times сообщает о том, что британские спецслужбы готовятся отразить попытки "России или какой-либо другой враждебной страны" вмешаться в предстоящие выборы "с помощью кибератак или вброса фейковых новостей".

Газета ссылается на источник в аппарате британского правительства, согласно которому "Центр правительственной связи - GCHQ - и Национальный центр кибербезопасности будут работать совместно с кабинетом над тем, чтобы обеспечить безопасные выборы и не допустить того, что случилось в Америке".

Times напоминает, что прошлогодние президентские выборы в США были омрачены хакерскими атаками и публикацией полученных с их помощью документов. По мнению американских спецслужб, за этой кампанией стоял Кремль, пытавшийся таким образом не допустить победы Хиллари Клинтон.

"Президент Путин отрицает обвинения в причастности к этим атакам, - продолжает Times, - но Россия использует подобную практику и против европейских демократий, поддерживая ультраправые и крайне левые партии, которые выступают против ЕС и НАТО".

Газета приводит мнение Бена Ниммо из американского аналитического центра "Атлантический совет", согласно которому Москва может устроить кампанию по поддержке лидера британских лейбористов Джереми Корбина, выступающего за то, чтобы Британия перестала быть ядерной державой.

С другой стороны, в Кремле могут решить, что поддержка Корбина - пустая трата времени, и поддержать шотландских националистов или UKIP (Партию независимости Соединенного Королевства).

"У Кремля нет предпочтений относительно правых или левых политических позиций, - считает Ниммо. - Там предпочитают тех, в ком видят пользу, и действуют против тех, в ком видят врагов".

А по мнению другого собеседника Times, профессора лондонского Королевского колледжа Томаса Рида, который занимается историей разведки, тот факт, что объявление Терезы Мэй стало для всех неожиданностью, означает, что "в Москве не успеют подготовить полномасштабную подрывную операцию".