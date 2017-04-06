Пресса Британии: Лондон хочет улучшить отношения с Москвой?

Рассуждая об отношениях Британии и России СМИ делают вывод о победе прагматизма над догматизмом.

Independent пишет, что правительство Великобритании якобы намерено укрепить свои отношения с Россией. По информации газеты, Лондон уже негласно дал понять Москве, что хотел бы улучшить отношения.

По словам аналитиков, пишет газета, это произошло после того, как Дональд Трамп был избран президентом США, так как британские официальные лица якобы считают, что он хочет более тесных связей с российским президентом Владимиром Путиным.

Решение Лондона было принято в начале марта, когда Борис Джонсон готовился первым из британских министров иностранных дел за последние пять лет посетить Москву.

Среди основных вопросов, которые он хотел обсудить с Россией, - продолжающиеся кризисы в Сирии, Украине и Ливии, а также "исламистский терроризм". Визит Джонсона был отложен из-за того, что запланированная встреча министров иностранных дел стран НАТО была перенесена.

Представители новой администрации в Вашингтоне, в том числе министр обороны Джеймс Мэттис и госсекретарь Рекс Тиллерсон, сделали ряд жестких заявлений в адрес России.

Но, как пишет газета, дипломатические круги считают, что это естественно, так как сейчас ведется целый ряд расследований возможных связей команды Трампа с Кремлем. При этом они рассчитывают, что в будущем администрация все равно наведет мосты с Россией, отражая тем самым публичное восхищение Трампа в адрес Путина.

Газета цитирует неназванного высокопоставленного западноевропейского дипломата в Лондоне, по словам которого, Великобритании пришлось пересмотреть свои отношения с Россией в свете того, каким будет в будущем отношение администрации Трампа к России.

Дипломат назвал новую позицию Лондона победой прагматизма над догматизмом. Великобритании, судя по всему, придется изменить свою позицию по Ливии, где Россия, насколько известно, поддерживает мятежного генерала Халифа Хафтара.

Еще недавно министр обороны Великобритании заявил, что "Нам не нужно, чтобы туда запускал свои когти медведь… Путин тестирует Запад, тестирует наш альянс, в поисках слабых мест". На это российский министр обороны Сергей Шойгу ответил: "Если продолжать "звериную" тему... Что у них на гербе, лев, кажется?... Мы не думаем, что в их "зоопарке" вырос зверь, который может указывать медведю".

Британия, напоминает Independent, была одним из основных сторонников Украины в ее противостоянии с Кремлем. Но администрация президента Трампа возмущена тем, что с ее точки зрения, президент Украины Петр Порошенко поддерживал Хиллари Клинтон, и отношения Вашингтона с Киевом сейчас не из лучших.

Пока еще не ясно, изменится ли британская политика по отношению к Украине в зависимости от того, какой долгосрочный подход к России и Украине изберет Дональд Трамп, пишет Independent.

Сирийский наместник Путина

Financial Times публикует редакционную статью под заголовком "Путин должен обуздать своего сирийского наместника".

С самого начала восстания против президента Башара Асада в начале 2011 года сирийцы переживают бесконечные ужасы. Кроме всего прочего, есть достаточно доказательств того, что правительственные войска применяют газ хлор против своих противников.

Но с 2013 года президент Асад не пытался применять другое запрещенное химическое оружие. Тот факт, что сейчас он продемонстрировал свою готовность это делать, указывает, что он не считает себя обязанным выполнять даже соглашения, заключенные при посредничестве его патрона - России.

Как минимум 72 человека погибли в сирийской провинции Идлиб в результате, насколько известно, химической атаки. 20 из погибших - дети.

Режим в Дамаске отрицает свою причастность к этому инциденту, но активисты и западные правительства обвиняют в этом сирийскую авиацию.

В свое время президент США Барак Обама проигнорировал свою собственную "красную линию", что позволило российскому президенту Владимиру Путину заполнить создавшийся вакуум.

Была заключена сделка, в рамках которой Асад подписал международный договор, запрещающий применение химического оружия, а также согласился на инспекции ООН и на уничтожение своих запасов этого оружия.

И Москва, и Дамаск утверждают, что в Хан Шейхуне взорвались запасы химического оружия повстанцев, которые случайно были разбомблены. Чтобы принять это объяснение, требуется немалая доверчивость, пишет газета.

В прошлом году инспекторы ООН предупредили, что Башар Асад не выполняет заключенные соглашения, после того как они обнаружили признаки применения нервно-паралитических отравляющих веществ. Расколотый Совет Безопасности ООН, как и всегда, не смог принять никаких мер.

Прагматики в США и Европе последнее время стали склоняться к той точке зрения, что с президентом Асадом следует прийти к какому-то компромиссу во имя борьбы с ИГ.

Если у кого-то и были сомнения, что подобные планы относятся к области фантазий, то они были развеяны событиями этой недели.

Башар Асад - основной источник нестабильности в Сирии. Его преступления подстегивают такие организации, как "Аль-Каида" и ИГ.

У России есть определенные карты на руках, и Владимир Путин должен их сейчас использовать.

"Одно дело спасать режим Асада. Совсем другое - не делать ничего, в то время как расхрабрившийся клиент применяет химическое оружие против сирийского населения, откровенно нарушая соглашение, в котором Россия выступает в роли гаранта", - пишет Financial Times.

Daily Telegraph публикует статью своего аналитика Кона Кохлина под заголовком "Путин, вероятно, зашел слишком далеко, помогая Асаду".

Как бы ни старались Россия и ее сирийские союзники отрицать свою причастность к химической атаке в провинции Идлиб, все доступные разведданные указывают на то, что они совершили военное преступление, пишет он.

Тут возникает вопрос - почему президент Путин позволил Башару Асаду применить химическое оружие?

Россия точно знает, где находится химическое оружие сирийского режима, потому что российская армия в течение 30 лет помогала Сирии разрабатывать оружие массового поражения. Более того, сирийская авиация даже подняться в воздух способна лишь благодаря российской помощи, потому что Москва поставляет Дамаску авиационное топливо.

Тем не менее, президент Путин пошел на большой риск, поддержав нападение на Идлиб.

В понедельник ему лично позвонил президент Трамп, чтобы выразить свои соболезнования в связи со взрывом в метро в Петербурге. Трамп неоднократно заявлял о своем желании улучшить отношения с Кремлем, и этот звонок дал Владимиру Путину замечательный шанс наладить отношения с Белым домом.

Вместо этого российский лидер решил поддержать решение режима Асада интенсифицировать военные действия. Несомненно, он таким образом "испытывает на прочность" президента Трампа, для того чтобы понять, готов ли он иметь дело со странами, которые обвиняются в совершении военных преступлений.

Но сейчас президент Путин, вероятно, переоценил свои возможности.

Да, Трамп говорил иногда противоречивые вещи об отношениях с Кремлем.

Но такие закаленные ветераны холодной войны, как министр обороны Джеймс Мэттис и советник по национальной безопасности генерал Макмастер, вряд ли станут жертвами двуличия российского лидера, пишет Кон Кохлин в Daily Telegraph.