Пресса Британии: как Западу бороться с русским медведем

Стоит просмотреть титульные страницы всех центральных британских газет, чтобы сразу понять, какую тему редакторы считают самой важной.

"Путин игнорирует призыв США начать сначала и продолжает поддерживать режим Асада", - главный заголовок в Times.

"Тиллерсон говорит, что отношения России и США на низшей отметке", - пишет Financial Times. Практически такой же заголовок - у передовицы Guardian.

"Надо научиться бороться с русским медведем", - анонсирует колонку члена парламента от консерваторов Доминика Рааба Daily Telegraph. В самой колонке британский парламентарий пишет, что, проработав шесть лет в ближневосточном отделе британского МИД, он ничуть не удивился тому, с какой опаской "Большая семерка" принимала решение по Сирии.

"Нет ничего нового и в том, что Италия и Германия отказались от санкций в отношении России сугубо из национальных коммерческих интересов, при том, что Евросоюз любит разглагольствовать о своей исключительной геополитической роли", - пишет Рааб в DT.

Он выражает сожаление, что страны "Большой семерки" не поддержали предложение главы британского МИД Бориса Джонсона ввести дополнительные санкции против России, и напоминает, что несколько месяцев назад на пресс-конференции в Белом доме именно Тереза Мэй попросила нового президента США Дональда Трампа не быть наивным в отношении Владимира Путина.

У взаимоотношений между Путиным и Трампом было весьма многообещающее начало, но иллюзии улетучились слишком быстро, напоминает колумнист. Теперь, по его мнению, необходимо применить все известные в дипломатии методы, чтобы русский медведь понял свои ошибки.

Газеты разошлись в оценках

"У двух главных ядерных мировых держав не должно быть таких плохих отношений", - цитирует Financial Times посетившего Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Посланник Вашингтона встретился с президентом России, а затем провел переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Издание склонно считать результат этих встреч скорее положительным. По крайней мере, они превзошли ожидания многих.

В ходе пресс-конференции Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров заявили, что Россия и США намерены сделать все возможное, чтобы избежать столкновения в Сирии.

Однако по ключевым вопросам, разногласия по которым и могут, собственно, привести к этим столкновениям, они так и не договорились. Россия продолжает отрицать причастность Башара Асада к химической атаке в Идлибе, однако согласилась с доводами американцев, что ООН должна провести расследование обстоятельств трагедии.

При этом российская сторона дала понять, что всеми силами будет препятствовать повторным авиаударам США по Сирии.

Что же касается самого Асада, то Лавров заявил, что Россия не делает ставку в Сирии на какое-то конкретное лицо. По мнению Москвы, сирийцы должны сами определить свое будущее. Пока не совсем ясно, что эти слова могут означать для сирийского президента.

"Администрация Обамы заложила в наши отношения много тикающих бомб. Были даже попытки искусственно создать дополнительные трения между нами", - заявил российский министр иностранных дел. Но, по его мнению, визит Тиллерсона в Москву стал необходимым шансом для Владимира Путина и Дональда Трампа обменяться своими представлениями о сотрудничестве в будущем.

В то время как FT называет переговоры в Москве "открытыми и по существу", Times считает, что встреча была очень напряженной, и не спешит радоваться возможному сближению России и США.

Не прошло и часа после выступления Тиллерсона, пишет издание, как Россия наложила вето на резолюцию ООН, осуждающую химическую атаку с применением нервно-паралитического газа зарина против сирийских повстанцев.

Даже Китай, поддержавший Россию в шести из последних семи случаев, когда она воспользовалась своим правом вето, воздержался от голосования по Идлибу, подчеркивает Times.

По мнению газеты, довольно быстро стало понятно, что успех на переговорах будет минимальным, и разногласия по ключевым вопросам останутся.