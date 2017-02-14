Пресса Британии: ЕС готовится к российским "операциям влияния"

Daily Telegraph пишет, что правительства и спецслужбы по всей Европе публично предупреждают о попытках России повлиять на исход предстоящих в этом году выборов в целом ряде стран.

Власти и спецслужбы Франции, Германии и Нидерландов договорились обмениваться информацией по этому вопросу, так как все три страны готовятся к так называемым "операциям влияния", например утечкам частных или секретных электронных посланий или же использованию ботов для распространения фейковых новостей в социальных сетях.

На прошлой неделе Главное управление внешней безопасности министерства обороны Франции (DGSE) заявило, что ожидает, что Россия вмешается в президентские выборы во Франции для того, чтобы помочь Марин Ле Пен, лидеру крайне правого Национального фронта.

За последние две недели Дания заявила, что Россия представляет для нее главную угрозу в сфере кибершпионажа, Норвегия сообщила, что имейлы Рабочей партии и некоторых государственных чиновников подверглись кибератакам со стороны России, а Италия заявила, что подозревает, что в прошлом году Россия в течение четырех месяцев предпринимала хакерские нападения на итальянское министерство иностранных дел.

На прошлой неделе правительство Нидерландов распорядилось отказаться от использования компьютеров при подсчете голосов на мартовских всеобщих выборах из опасений, что программное обеспечение этих компьютеров может стать мишенью для хакеров.

Газета отмечает, что лидеры крайне правых партий - Герт Вилдерс в Голландии, Марин Ле Пен во Франции и Фрауке Петри в Германии - как один призывают ЕС отменить наложенные на Россию санкции.

Их евроскептицизм, также как и заявление Дональда Трампа о том, что НАТО "устарела", вписывается в долгосрочные планы России демонтировать то, что она считает враждебными структурами безопасности в Европы, созданными во времена холодной войны.

Идея о готовности Кремля вмешиваться в процесс выборов в других странах получила более широкое признание после того, как службы безопасности США заявили, что считают, что Владимир Путин распорядился провести "кампанию влияния", чтобы помочь Дональду Трампу одержать победу на президентских выборах.

Оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force), созданная ЕС для того, чтобы противостоять дезинформационным кампаниям со стороны России, теперь готовится к такому же сценарию в Европе.

East StratCom Task Force уже предупредил, что канцлер Германии Ангела Меркель, которая в сентябре попытается остаться на своем посту в четвертый раз, уже стала мишенью российской пропаганды.

Судя по всему, Россию также интересуют мартовские выборы в Нидерландах, президентские выборы во Франции, а также выборы в Норвегии, Чехии и Сербии.

Аналитики утверждают, пишет газета, что российская тактика дезинформации и утечек информации была продемонстрирована на прошлой неделе, когда российская пресса уделяла много внимания Эммануэлю Макрону - на данный момент основному сопернику Марин Ле Пен и единственному из ведущих кандидатов в президенты Франции, который не призывает к пересмотру режима санкций, наложенных на Россию.

Российский телеканал Sputnik цитировал консервативно настроенного депутата французского парламента, который заявил, что Макрон работает на американские банки, что его поддерживает мощное лобби геев и что у него есть любовник.

Сам Макрон отвергает все эти обвинения, заявив в понедельник, что "если вам скажут, что я веду двойную жизнь с месье Галле [якобы его любовник], то это значит, что моя голограмма куда-то сбежала".

Некоторые эксперты, однако, говорят, что есть возможность того, что некоторые сейчас перегибают палку.

"Пару месяцев назад мы недооценивали масштабы российского влияния на прессу и, что касается кибернападений, никто этим не занимался, - цитирует газета германского специалиста по российской пропаганде доктора Штефана Майстера. - Сейчас все наоборот - мы, может быть, преувеличиваем способность Россия влиять на исход выборов".