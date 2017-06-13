Пресс-секретарь Трампа призвал отпустить сторонников Навального

"Российский народ заслуживает правительства, которое поддерживает открытый рынок идей, прозрачные и подотчетные структуры государственного управления, равенство перед законом и возможность осуществлять свои права без страха возмездия", - подчеркнул пресс-секретарь Белого дома.

Спайсер назвал задержание правозащитников и журналистов в ходе акций оскорблением "базовых демократических ценностей" и заявил, что Белый дом продолжает следить за ситуацией.

Администрация Трампа часто подвергалась критике за то, что придавала вопросам демократии и прав человека в России и других странах меньше значения, чем прежние президенты США.

Также в понедельник с призывом освободить мирных участников протестов в России выступила международная правозащитная организация Amnesty International.

"Amnesty International может подтвердить десятки случаев произвольных задержаний в Москве и принимает к сведению сообщения о многочисленных задержаниях от независимых наблюдателей в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Калининграде, Сочи, Туле, Липецке, Благовещенске и других городах", - говорится в сообщении Amnesty, опубликованном на странице НКО в "Фейсбуке".

В понедельник, когда в России отмечался национальный праздник, в Москве, Санкт-Петербурге и других городах было задержано более 1000 человек. Сам Алексей Навальный был схвачен полицейскими в подъезде своего дома, до того как он успел добраться до Тверской, куда он призывал выйти своих сторонников.

В полиции объявили, что на политика составят административные протоколы по ч.8 ст.20.2 (повторное нарушение правил организации митингов) и 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). По словам адвоката Навального Вадима Кобзева, ему грозит до 30 суток административного ареста.

Власти санкционировали акцию протеста на проспекте Сахарова в центре Москвы, но не на Тверской. В Петербурге несанкционированная акция прошла на Марсовом поле в центре города.