Пресс-конференция Трампа: Россия зауважает нас как никогда

Некоторым журналистам задать вопрос не удалось: Трамп выглядел явно возмущенным циркулирующими в американских СМИ непроверенными сообщениями о компромате. Он назвал их публикацию позором.

Отвечая на вопрос о будущих отношениях с российским президентом, Трамп заявил: "Если Путину нравится Дональд Трамп, знаете что, ребята, - это называется "актив", это не помеха. Я не знаю, смогу ли я поладить с Владимиром Путиным. Надеюсь, что смогу. Но есть большой шанс на то, что нет. И если не смогу, - вы что, действительно верите в то, что Хиллари была бы жестче с Путиным, чем я? Неужели в этой комнате есть кто-то, кто действительно в это верит? Да что вы!"

Встреча Трампа с прессой временами проходила на повышенных тонах. Ниже приводится (с незначительными сокращениями) отрывок из пресс-конференции, когда страсти особенно накалились.

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Трамп: ...Что же касается сайта Buzzfeed, который это пишет ( про "компромат"), эти неудачники, куча мусора, я думаю, у них будут последствия после того, что они написали. Уже есть. А что касается Си-эн-эн, которая просто из кожи вон лезла, чтобы это все раскрутить...

Кстати, мы только что узнали, что тот самый Майкл Коэн… Да-да, Майкл Коэн, который, кстати, очень талантливый юрист в моей фирме…

Так вот, весь вечер напролет они говорили о Майкле Коэне. Я ему сказал: "Покажи мне свой паспорт". Он принес мне в офис свой паспорт. Тут я и говорю: "Посмотрите, да он даже из страны не уезжал!"

А они (меняет голос, передразнивая журналистов): "Майкл Коэн из организации Трампа поехал в Прагу!!".

(Обычным голосом) А оказалось, что это совсем другой Майкл Коэн! Это - позор, позор, и они должны извиниться!

Голос из зала пытается задать вопрос Трампу, но тот не реагирует. Журналист CNN, наконец, прорывается сквозь поток слов избранного президента.

CNN: Сэр, если вы обвиняете нас, то хотя бы дайте нам задать вопрос!

Трамп (обращаясь к другому журналисту): Вы, вы давайте!

CNN: Господин избранный президент! Если вы нападаете на нашу организацию…

Трамп(не давая ему закончить, и глядя другую сторону): Нет, не вы! Вы давайте!

CNN: Если вы на нас нападаете, то дайте нам задать вопрос…

Трамп: Нет, не дам. Вы - ужасная организация!

CNN: Если вы на нас нападаете, дайте нам задать вопрос!

Трамп: Не дам, ваша организация ужасная!

CNN: Сэр, господин избранный президент…

Трамп: Нет. Тихо! Вот вы давайте…

CNN : Если вы нападете на нас, то дайте нам задать вопрос…

Трамп: Нет, вот она задает вопрос, не перебивайте, не надо хамить!

CNN: Если вы нападаете на нас…

Трамп: Не хамите!

CNN: … то дайте нам задать вопрос!

Трамп: Не дам я вам задать вопроса! Не дам…

CNN (не сдаваясь): Вы можете категорически утверждать…

Трамп: Вы - фальшивые новости!!!..

Би-би-си: Иэн Пэннел, новости Би-би-си…

Трамп: Новости Би-би-си… Еще одни красавцы!

Би-би-си(смеется): Спасибо! Насколько нам известно, разведслужбы все еще рассматривают эти обвинения. Если они придут к выводу, что хоть какая-то часть этих обвинений соответствует действительности, вы готовы подумать об отставке?

Трамп: Ничего они там не найдут. Дальше!

Журналистка: Спасибо, господин избранный президент! Можете ли вы, стоя здесь и сейчас категорически заявить, что ни вы, ни кто бы то ни было из вашего избирательного штаба не имел никаких контактов с Россией - ни во время избирательной кампании, ни в предшествовавшее ей время? И если вы верите, что Россия несет ответственность за хакерство, то что бы вы сказали Владимиру Путину прямо сейчас?

Трамп: Он не должен был этого делать. Он не будет этого делать. Россия будет гораздо больше уважать нашу страну, когда я встану во главе, чем когда ей руководили другие. Вы увидите, Россия будет уважать нашу страну больше... Ему не следовало этого делать, но я уверен, что он этого делать больше не будет.

Нам надо что-то придумать, потому что речь идет не только о России. Вы только посмотрите, что произошло, хотя об этом журналисты и не рассказывали! 22 миллиона аккаунтов были хакнуты в этой стране Китаем! А дело в том, что те люди, которые управляли этой страной, понятия не имели, что они делали!

Россия будет нашу страну уважать гораздо больше, когда я ее возглавлю! И я уверен… я надеюсь… возможно, этого и не произойдет, но может и произойти…

Но я не собираюсь дарить им кнопочку перезагрузки, как Хилари: "Давайте, жмите на этот кусочек пластмассы!" А тот парень смотрит на нее и не понимает: "Чего это она?" Такой кнопки нет. Или мы поладим, или нет! Я надеюсь, что мы поладим, ну а если не поладим, это тоже возможно…

Но Россия, и другие страны, включая Китай, который кстати, полностью пользуется нами экономически, полностью пользуется нами в Южно-Китайском море, где он строит свою огромную крепость, полностью пользуется…

Россия, Китай, Япония… Мексика… все страны будут уважать нас гораздо больше… гораздо больше, чем они уважали нас при прошлой администрации!

(Зал взрывается, множество журналистов пытаются задать вопрос одновременно)

Трамп: Всем спасибо! Это все! Чтобы вы поняли, вот эти бумаги (показывает на огромную кучу бумаг) - это только часть тех компаний, которыми я владею, и которые я передаю в траст, чтобы ими управляли мои сыновья. И я надеюсь, что через восемь лет я вернусь и скажу: "Отличная работа, ребята!". Ну а если они напортачат, то я скажу: "Вы уволены!" Всем до свидания!

(Трамп направляется к выходу, журналист CNN делает последнюю отчаянную попытку докричаться до избранного президента)

CNN: Сэр, вы так и не ответили, имел ли кто-то из ваших сотрудников имел контакты с русскими! Сэр! Вы так и не ответили, имел ли кто-то из ваших сотрудников тесные контакты с русскими! Можете ли вы категорически заявить, что этого не было?

(Трамп посылает в зал несколько воздушных поцелуев, и, ничего не ответив, удаляется)