Премию World Press Photo дали за фотографию убийцы посла Карлова

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bbcrussian.com
понедельник, 13 февраля 2017 г. 14:25
Фотограф агентства Ассошиэйтед пресс Бурхан Озбилиджи получил премию World Press Photo за фотографию, на которой запечатлено убийство российского посла в Турции Андрея Карлова.
© Reuters / Scanpix

Как сообщает агентство, этот снимок был частью фоторепортажа Озбилиджи, посвященного убийству. Однако приз получила только одна фотография - та, на которой убийца с пистолетом в руке стоит над телом убитого посла.

Убийство Андрея Карлова было совершено 19 декабря на открытии российской фотовыставки в Анкаре. В него несколько раз выстрелил из пистолета 22-летний офицер полицейского спецназа Мевлют Мерт Алтынташ, который прошел на мероприятие под видом охранника.

Убийцу посла застрелили полицейские. Достоверно о его мотивах ничего не известно. Во время покушения он выкрикивал фразы о Сирии и Алеппо, где российские военные проводили операцию на стороне режима Башара Асада.

Озбилиджи был среди фотокорреспондентов, освещавших открытие выставки. После того как началась стрельба, он спрятался в укрытии, но продолжил делать снимки. В итоге они попали во все ведущие мировые СМИ.

Покушение на Карлова не привело к новому ухудшению отношений Москвы с Анкарой. Власти обеих стран пришли к выводу, что целью нападения была попытка снова поссорить Россию с Турцией. МИД и Следственный комитет России квалифицировали убийство как теракт.

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Премию World Press Photo дали за фотографию убийцы посла Карлова (3)

Премию World Press Photo дали за фотографию убийцы посла Карлова
Фотограф агентства Ассошиэйтед пресс Бурхан Озбилиджи получил премию World Press Photo за фотографию, на которой запечатлено убийство российского посла в Турции Андрея Карлова.

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