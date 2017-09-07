По словам Абэ, за год в отношениях России и Японии «начались подвижки», которые страны не могли достигнуть в течение 70 лет. Он добавил, что в ближайшее время можно будет увидеть «блестящее будущее российско-японских отношений, которые смогут в полной мере раскрыть весь имеющийся потенциал».
«Именно ради этого мы должны поставить точку в ненормальной ситуации, когда у нас до сих пор нет мирного договора. Владимир, эту обязанность должны мы выполнить вдвоем», — обратился Абэ к президенту России Владимиру Путину.
Он также призвал преодолеть все трудности и оставить молодым людям следующего поколения «мир, в котором два государства — Россия и Япония — смогут раскрыть свой потенциал».
Мирный договор две страны не могут заключить с момента окончания Второй мировой войны. После нее Курильские острова были включены в состав СССР, однако Япония оспаривала принадлежности трех островов и одной группы островов. В 1956 году СССР и Япония приняли московскую декларацию, согласно которой между странами прекращалось состояние войны и фиксировалась передача островов Хабомаи и Шикотан Японии, однако это могло произойти только после заключения мирного договора. От его подписания Япония отказалась под давлением США, которые пригрозили не вернуть в состав страны архипелаг Рюкю и остров Окинава.
После распада СССР территориальный спор с Японией перешел России. В декабре прошлого года две страны договорились о совместной хозяйственной деятельности на островах. Она подразумевает развитие туристической, экологической, медицинской и экономической сфер. Тогда же президент России Владимир Путин призвал «прекратить исторический пинг-понг» в ситуации с принадлежностью Курильских островов.
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