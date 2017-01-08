Премьер Великобритании: мы четко знаем, чего хотим от ЕС

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bbcrussian.com
воскресенье, 8 января 2017 г. 17:00
Премьер-министр Тереза Мэй отвергла утверждения о том, что британское правительство якобы не имеет четкой позиции относительно переговоров с ЕС по вопросу о выходе из союза.
Theresa May
© AP/Scanpix

Она подчеркнула, что сохраняется возможность добиться взаимовыгодного соглашения с ЕС, которое позволит Британии сохранять контроль над иммиграцией и в то же время иметь тесные экономические связи со странами континентальной Европы.

Высказывания премьер-министра стали реакцией на критику со стороны бывшего представителя Британии в ЕС сэр Айвана Роджерса, отправленного на прошлой неделе в отставку.

Выступая в воскресенье по телеканалу Sky, Тереза Мэй заявила, что приоритетной задачей ее правительства является достижения максимально выгодного для страны соглашения о выходе из ЕС.

Ожидается, что переговоры по процедуре выхода начнутся в апреле.

По словам Мэй, правительство осознает сложность стоящих перед ним задач. Она напомнила, что речь идет о беспрецедентной процедуре.

Она также признала, что после выхода из состава ЕС Британия не сможет сохранить какие-то желательные для нее элементы членства в союзе.

"Часто люди говорят, что мы выходим из ЕС, но при этом хотим сохранить какие-то элементы членства в ЕС, - сказала премьер-министр. - Однако мы выходим из союза, и вопрос состоит в том, чтобы определить нужные параметры новых отношений, когда мы будем вне его состава".

"Мы будем в состоянии установить контроль над нашими границами и над нашим законодательством", - заверила она.

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