Премьер Украины: передадим России за газ "Тимошенко вместо денег"

Так он ответил на вопрос о реакции украинских властей в случае победы "Газпрома" в разбирательстве относительно выполнения контракта на поставки российского газа на Украину, подписанного во время пребывания Юлии Тимошенко на посту главы украинского правительства в 2009 году.

В то же время Гройсман назвал позиции "Нафтогаза" в этом споре "довольно сильными".

Кроме того, украинский премьер на пресс-конференции по итогам года работы нынешнего правительства заявил, что в будущем Россия будет вынуждена выплачивать Украине компенсации за убытки, причиненные в результате аннексии Крыма и боевых действий в Донбассе.

Газовый контракт

"Если мы выиграем, то справедливость по отношению к Украине восстановится", - прокомментировал Владимир Гройсман возможный вердикт Стокгольмского арбитража.

"Если, не дай Бог, будет другое решение суда […], это последствия подписания контракта Тимошенко. Нам Россия все посчитала, что она наподписывала, и предъявила иск на 40 млрд долларов в суд. Придется передать Тимошенко вместо денег. Если она подписала, пусть она и несет ответственность. Почему за это должны платить все украинские граждане?" - сказал украинский премьер.

"Газпром" требует взыскать с украинской госкомпании "Нафтогаз" более 30 млрд долларов за невыполнение условий подписанного в 2009 году газового контракта. Российский монополист утверждает, что Украина закупает меньшее количество газа, чем обусловлено в контракте, и должна оплатить невыбранные объемы топлива.

Киев оспаривает в Стокгольме условия этого контракта, называя их нерыночными. "Нафтогаз" требует у "Газпрома" компенсацию за переплаченную стоимость газа и недополученные доходы от транзита. Объемы претензий Киева составляют, по словам председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, около 30 млрд долларов.

Бывшую главу украинского правительства Юлию Тимошенко, ныне - главу оппозиционной фракции "Батькивщина" в украинском парламенте - называли главным лоббистом подписанного в 2009 году контракта о поставках газа из России на Украину, рассчитанного на 10-летний срок.

Условия этого контракта остаются предметом горячей политической дискуссии на Украине.

В 2015 году Киев прекратил закупать газ у "Газпрома".

Юлия Тимошенко пока не прокомментировала заявление Владимира Гройсмана.

"Все будет возвращено"

На пресс-конференции Владимир Гройсман также выразил уверенность в том, что в будущем Россия будет выплачивать компенсации Украине и "всем тем странам, которым она причиняет убытки", вспомнив в этой связи о послевоенных выплатах Германии пострадавшим от ее действий странам.

"Дурь в головах тех, кто принимал решения, дала возможность аннексировать Крым, оккупировать Донбасс, начать наращивать свой оружейный потенциал", - заявил Гройсман.

"Все будет возвращено. Я понимаю, что на это уйдет много времени и много усилий, но другого варианта нет", - спрогнозировал он будущее активов, находящихся в Крыму и на неконтролируемой Киевом части Донбасса.

Россия называет присоединение Крыма в результате не признанного международным сообществом референдумом легитимным актом, а также отрицает прямую причастность к вооруженному конфликту на востоке Украины.