Премьер Украины: передадим России за газ "Тимошенко вместо денег"

 (14)
bbcrussian.com
вторник, 11 апреля 2017 г. 15:58
В случае проигрыша "Нафтогазом Украины" разбирательства с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже Киев "передаст [России Юлию] Тимошенко вместо денег", заявил на пресс-конференции в Киеве украинский премьер-министр Владимир Гройсман.
Volodymyr Groisman
© DELFI / Kiril Čachovskij

Так он ответил на вопрос о реакции украинских властей в случае победы "Газпрома" в разбирательстве относительно выполнения контракта на поставки российского газа на Украину, подписанного во время пребывания Юлии Тимошенко на посту главы украинского правительства в 2009 году.

В то же время Гройсман назвал позиции "Нафтогаза" в этом споре "довольно сильными".

Кроме того, украинский премьер на пресс-конференции по итогам года работы нынешнего правительства заявил, что в будущем Россия будет вынуждена выплачивать Украине компенсации за убытки, причиненные в результате аннексии Крыма и боевых действий в Донбассе.

Газовый контракт

"Если мы выиграем, то справедливость по отношению к Украине восстановится", - прокомментировал Владимир Гройсман возможный вердикт Стокгольмского арбитража.

"Если, не дай Бог, будет другое решение суда […], это последствия подписания контракта Тимошенко. Нам Россия все посчитала, что она наподписывала, и предъявила иск на 40 млрд долларов в суд. Придется передать Тимошенко вместо денег. Если она подписала, пусть она и несет ответственность. Почему за это должны платить все украинские граждане?" - сказал украинский премьер.

"Газпром" требует взыскать с украинской госкомпании "Нафтогаз" более 30 млрд долларов за невыполнение условий подписанного в 2009 году газового контракта. Российский монополист утверждает, что Украина закупает меньшее количество газа, чем обусловлено в контракте, и должна оплатить невыбранные объемы топлива.

Киев оспаривает в Стокгольме условия этого контракта, называя их нерыночными. "Нафтогаз" требует у "Газпрома" компенсацию за переплаченную стоимость газа и недополученные доходы от транзита. Объемы претензий Киева составляют, по словам председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, около 30 млрд долларов.

Бывшую главу украинского правительства Юлию Тимошенко, ныне - главу оппозиционной фракции "Батькивщина" в украинском парламенте - называли главным лоббистом подписанного в 2009 году контракта о поставках газа из России на Украину, рассчитанного на 10-летний срок.

Условия этого контракта остаются предметом горячей политической дискуссии на Украине.

В 2015 году Киев прекратил закупать газ у "Газпрома".

Юлия Тимошенко пока не прокомментировала заявление Владимира Гройсмана.

"Все будет возвращено"

На пресс-конференции Владимир Гройсман также выразил уверенность в том, что в будущем Россия будет выплачивать компенсации Украине и "всем тем странам, которым она причиняет убытки", вспомнив в этой связи о послевоенных выплатах Германии пострадавшим от ее действий странам.

"Дурь в головах тех, кто принимал решения, дала возможность аннексировать Крым, оккупировать Донбасс, начать наращивать свой оружейный потенциал", - заявил Гройсман.

"Все будет возвращено. Я понимаю, что на это уйдет много времени и много усилий, но другого варианта нет", - спрогнозировал он будущее активов, находящихся в Крыму и на неконтролируемой Киевом части Донбасса.

Россия называет присоединение Крыма в результате не признанного международным сообществом референдумом легитимным актом, а также отрицает прямую причастность к вооруженному конфликту на востоке Украины.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

В Госдуме РФ снова предложили разрешить полиции стрелять по толпе (4)

Rusijos policija
Единороссы Василий Пискарев и Эрнест Валеев внесли в Думу РФ законопроект, расширяющий полномочия полицейских. В документе, в частности, предлагается в определенных случаях разрешить применение огнестрельного оружия при скоплении людей.

Сотрудники авиакомпании United грубо сняли пассажира с рейса (1)

Сотрудники авиакомпании United грубо сняли пассажира с рейса
Сотрудники авиакомпании United Airlines грубо сняли пассажира с рейса. Глава авиакомпании Оскар Муньос заявил, что сотрудники действовали строго по инструкции во время инцидента, в ходе которого пассажира силой вытащили из самолета.

G7 не объявляет санкций, но говорит Асаду и Путину: "С нас хватит" (24)

G7 не объявляет санкций, но говорит Асаду и Путину: С нас хватит
Министры иностранных дел стран "Большой семерки" на встрече в Италии не смогли договориться о введении санкций против России и Сирии после химической атаки в Идлибе, но продемонстрировали общее ужесточение тона по отношению к Кремлю.

Премьер Украины: передадим России за газ "Тимошенко вместо денег" (14)

Volodymyr Groisman
В случае проигрыша "Нафтогазом Украины" разбирательства с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже Киев "передаст [России Юлию] Тимошенко вместо денег", заявил на пресс-конференции в Киеве украинский премьер-министр Владимир Гройсман.

Главы МИД G7 не договорились о новых санкциях против России (20)

Главы МИД G7 не договорились о новых санкциях против России
Министры иностранных дел стран, входящих в "Большую семерку", на встрече в Италии не смогли договориться о возможном расширении санкций против России и Сирии. Об этом объявил глава МИД Франции Жан-Марк Эро.
Facebook друзья
Rambler's Top100