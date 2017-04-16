Премьер Сербии хочет купить два дивизиона российских С-300

Сербии нужны два дивизиона зенитных ракетных систем С-300 и полковой командный пункт, их приобретение обсуждается с Россией и Белоруссией, сообщил в воскресенье журналистам премьер-министр страны Александр Вучич. Он также прокомментировал сообщения СМИ о том, что Россия якобы поставляла ракетные комплексы Хорватии в 1990-е годы в обход международного эмбарго.

Вучич, как передает РИА "Новости", заявил журналистам, что разговаривал о предстоящей покупке ЗРС лично с президентами России и Белоруссии: "По С-300 нет соглашения. Я упомянул об этом на переговорах с президентом Путиным, и мы разговаривали об этом. Разговаривал об этом и с президентом Лукашенко".

В Москве Вучич был с визитом в конце марта, накануне выборов, где он одержал победу. Тогда о покупке С-300 он не говорил. Тогда сербский премьер заявлял, что Путин подтвердил контракты на покупку истребителей МиГ-29 и танков Т-72. Также обсуждались возможности купить в России ракетные системы другого типа - "Бук-М1" и "Бук-М2".

РИА напоминает, что о переговорах по С-300 с Белоруссией в январе упоминал глава минобороны Сербии Зоран Джорджевич, а о контактах с Россией раньше информации не было.

Вучич отметил, что переговоры находятся на начальной стадии: "У нас нет никаких договоренностей по этому вопросу. Но для нас было бы важно иметь два дивизиона и один полковой командный пункт. Это стало бы для нас решением на многие годы вперед".

Слухи о С-300 в Хорватии

Отвечая на просьбу прокомментировать материалы хорватских СМИ о якобы продаже Россией Хорватии С-300 в 1990-е годы, Вучич сказал, что у него нет таких сведений. Он также напомнил, что Россия официально опровергла эти сообщения.

"У нас нет информации, что Хорватия имеет С-300. Вообще, такое нельзя скрыть, это не иголка", - отметил премьер. Он также добавил, что не хочет вмешиваться в то, "кто с кем торговал".

О поставке Хорватии российских ЗРС при президенте Борисе Ельцине сообщала газета Vecernji list, не указывая источников.

Сообщения об этом опровергало на своем сайте посольство РФ в Белграде: "Россия неизменно придерживалась своих международно-правовых обязательств, в том числе применительно к режиму эмбарго на поставки вооружений конфликтующим сторонам в ходе югославского кризиса 1991-1995 годах".