Премьер Польши лично приветствовала прибывших в страну солдат США

 (22)
Deutsche Welle
воскресенье, 15 января 2017 г. 10:47
Польские власти встретились с военными США, которые были переброшены туда в рамках сдерживания России. "Надеюсь, что вы запомните свое пребывание в Польше надолго", - заявила премьер Польши.
Beata Szydlo
© AFP/Scanpix

Премьер-министр Польши Беата Шидло и другие представители высшего руководства страны вечером 14 января лично приветствовали американских солдат, прибывших в Польшу для реализации планов НАТО по обеспечению безопасности своих восточных границ на фоне действий России в этом регионе. Церемония состоялась в городе Жагань (расположенном недалеко от границы с Германией), где будут базироваться военные.

"Я хочу поблагодарить вас за то, что вы с нами, и надеюсь, что вы запомните свое пребывание в Польше надолго", - заявила Шидло. Она также добавила: "Каждая польская семья должна чувствовать себя в безопасности. Обязанность польского государства, правительства - гарантировать эту безопасность, и сегодня мы сделали большой шаг вперед в этом направлении". Министр обороны Польши Антоний Мачеревич, в свою очередь, приветствовал американских солдат словами: "Мы ждали вас десятки лет!"

В Польше, согласно планам НАТО, должны быть размещены около 3,5 тысяч военных альянса. Туда же перебросят около тысячи единиц автотехники, включая танки Abrams, БМП Bradley и самоходные артиллерийские установки Howitz.

Североатлантический альянс на июльском саммите принял решение о переброске сил НАТО на восточный фланг в страны Балтии и Польшу. В каждую из стран планировалось отправить около 1000 солдат в качестве гарантии их безопасности на фоне действий России на Украине. США будут командовать батальоном НАТО в Польше, Германия - в Литве, британцы - в Эстонии, а канадцы - в Латвии.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Немецкие экономисты ожидают роста ВВП на фоне притока беженцев (13)

Pabėgėliai dirba Vokietijos įmonėse
По подсчетам экспертов, наплыв беженцев в Германию может оказать положительное влияние на ВВП страны. Одновременно с этим эксперты предупреждают о росте безработицы и снижении доходов на душу населения.

Премьер Польши лично приветствовала прибывших в страну солдат США (22)

Beata Szydlo
Польские власти встретились с военными США, которые были переброшены туда в рамках сдерживания России. "Надеюсь, что вы запомните свое пребывание в Польше надолго", - заявила премьер Польши.

Американские военные в Польше: пришли, чтобы остаться (134)

Американские военные в Польше: пришли, чтобы остаться
Почти 20 лет шли споры о базировании войск НАТО в Восточной Европе. Теперь в Польше размещен батальон под командованием США. А во главе с немцами, британцами и канадцами - в странах Балтии.

Полиция задержала трех человек в брюссельском районе Моленбек (1)

Полиция задержала трех человек в брюссельском районе Моленбек
В ходе полицейской спецоперации в районе Моленбек бельгийской столицы задержаны три человека, которые будут допрошены в ближайшие часы. При обысках ни оружие, ни взрывчатка не обнаружены.

Пропагандистский поезд обострил отношения между Сербией и Косовом (27)

Пропагандистский поезд обострил отношения между Сербией и Косовом
Сербский поезд, расписанный лозунгами "Косово - это Сербия", направлялся в Косово, но был остановлен перед границей. Приштина заявляет об угрозе суверенитета Косова.
Facebook друзья
Rambler's Top100