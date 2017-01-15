Премьер Польши лично приветствовала прибывших в страну солдат США

Польские власти встретились с военными США, которые были переброшены туда в рамках сдерживания России. "Надеюсь, что вы запомните свое пребывание в Польше надолго", - заявила премьер Польши.

Премьер-министр Польши Беата Шидло и другие представители высшего руководства страны вечером 14 января лично приветствовали американских солдат, прибывших в Польшу для реализации планов НАТО по обеспечению безопасности своих восточных границ на фоне действий России в этом регионе. Церемония состоялась в городе Жагань (расположенном недалеко от границы с Германией), где будут базироваться военные.

"Я хочу поблагодарить вас за то, что вы с нами, и надеюсь, что вы запомните свое пребывание в Польше надолго", - заявила Шидло. Она также добавила: "Каждая польская семья должна чувствовать себя в безопасности. Обязанность польского государства, правительства - гарантировать эту безопасность, и сегодня мы сделали большой шаг вперед в этом направлении". Министр обороны Польши Антоний Мачеревич, в свою очередь, приветствовал американских солдат словами: "Мы ждали вас десятки лет!"

В Польше, согласно планам НАТО, должны быть размещены около 3,5 тысяч военных альянса. Туда же перебросят около тысячи единиц автотехники, включая танки Abrams, БМП Bradley и самоходные артиллерийские установки Howitz.

Североатлантический альянс на июльском саммите принял решение о переброске сил НАТО на восточный фланг в страны Балтии и Польшу. В каждую из стран планировалось отправить около 1000 солдат в качестве гарантии их безопасности на фоне действий России на Украине. США будут командовать батальоном НАТО в Польше, Германия - в Литве, британцы - в Эстонии, а канадцы - в Латвии.